ilmessaggero

(Di martedì 5 marzo 2019) dal nostro inviato OPORTO La partita della vita, come dice Di. Che garantisce di non pensare a se stesso. Eppure domani sera all'Estadio do Dragao si gioca davvero la. Ma almeno sa ...

IlmsgitSport : Qualificazione e panchina: per Di Francesco la #champions è tutta in bilico - ilmessaggeroit : Qualificazione e panchina: per Di Francesco la #champions è tutta in bilico - forzaroma : #DiFrancesco: 'Da quando mi sono seduto sulla panchina della Roma tutti sono stati i momenti difficili. Domani gioc… -