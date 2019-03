Giulia Sarti non lascia il M5s per ora

Giulia Sarti : "Dimissioni? Non c'è motivo" : Giulia Sarti non intende dimettersi da deputata e passare al gruppo misto. "Non c'è motivo", dice al fattoquotidiano.it l'ormai ex presidente della Commissione Giustizia della Camera coinvolta nel ...

Rimborsopoli - Giulia Sarti : “Non mi dimetto e non lascio il M5s - non c’è motivo” : La deputata Giulia Sarti non lascerà il Movimento 5 Stelle e non si dimetterà dalla Camera, secondo quanto fa sapere lei stessa, intercettata dal Fattoquotidiano.it. "Non c’è motivo, io non sono stata espulsa dal M5s", risponde a una domanda sulle sue dimissioni. E aggiunge: "Io non lascio il M5s, l'ho fatto nascere".Continua a leggere

M5S - Giulia Sarti non lascia i pentastellati : "Non c'è motivo - io ho fatto nascere il movimento" : Ritiene che non ci siano motivi per lasciare il Movimento 5 Stelle. E, infatti, non se ne andrà. Ma Giulia Sarti ha lasciato l'incarico di presidente della commissione Giusitizia della Camera a Francesca Businarolo, deputata pentastellata che sostituirà l'esponente dopo la vicenda relativa ai rimborsi elettorali."Se mi dimetterò da deputata o passerò al gruppo Misto? Non c'è motivo per cui mi debba dimettere da deputata, io non sono espulsa dal ...

Giulia Sarti : "Non lascio M5s - non sono stata espulsa" : "Non c'è motivo" per cui mi debba dimettere da deputato, "io non sono espulsa dal Movimento 5 stelle". Lo ha detto la parlamentare del M5s Giulia Sarti, al Fatto quotidiano.it Confida di rimanere dentro il Movimento? "Assolutamente sì perché non ho fatto assolutamente niente, io non lascio il M5s".Eppure il capo politico Luigi Di Maio è stato piuttosto chiaro sul suo futuro: "Avrà avuto i suoi motivi", replica ...

Commissione Giustizia - Businarolo eletta presidente al posto di Giulia Sarti. Fi non partecipa al voto al voto per protesta : Francesca Businarolo prende il posto di Giulia Sarti alla presidenza della Commissione Giustizia. La parlamentare del M5s è stata eletta per sostituire la deputata romagnola, dopo le dimissioni annunciate per il coinvolgimento nell’inchiesta sui rimborsi mancati al Movimento. Businarolo è stata eletta con 24 voti su 34. Sette sono andati a Lucia Annibali (Pd), uno al collega di partito Roberto Cataldi e due sono state le schede bianche. ...