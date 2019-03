Festeggia il compleanno con droga e alcol e taglia la gola a un invitato 14enne

Catania - alcol e droga alla festa di compleanno : il Festeggiato accoltella un invitato di 14 anni : Durante la sua festa di compleanno, sembra a base di alcolici e stupefacenti, ieri sera a Vizzini un ventenne ha sferrato un colpo di coltello al collo di uno dei suoi invitati, un ragazzo di 14 anni, procurandogli una ferita di 15 centimetri. La vittima se l'è cavata con 40 punti di sutura. L'aggressore, Samuele Monterosso, è stato arrestato dopo la fuga, nei pressi dell'abitazione di un conoscente. Il ventenne ha preso un ...

Catania - Festeggia il compleanno con droga ed alcol e taglia la gola ad un 14enne - suo invitato : Il ragazzino ha rischiato la vita: i medici spiegano infatti che sarebbe bastato davvero poco per recidere gli organi vitali. L'aggressore, Samuele Monterosso, è stato arrestato dopo la fuga.Continua a leggere

Compleanno Donnarumma - lo speciale regalo della fidanzata ed i tardivi Festeggiamenti del portiere del Milan [FOTO E VIDEO] : Gigio Donnarumma ha festeggiato 20 anni insieme ai suoi amici a Milano: ecco la torta del portiere del Milan ed il regalo della fidanzata Alessia Gigio Donnarumma il 25 febbraio ha compiuto 20 anni. Il giovane portiere del Milan ha festeggiato tardivamente il suo Compleanno insieme ai suoi amici in un ristorante di Milano ed ha ricevuto un regalo speciale dalla sua fidanzata. Alessia Elefante, timida e riservata dolce metà ...

Uomini e Donne oggi - Teresa Festeggia il compleanno : il gesto di Salvatore : Uomini e Donne oggi: gli auguri di Salvatore per il compleanno di Teresa Cilia Superata la crisi, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono tornati insieme più felici e forti di prima. Un periodo di distanza che probabilmente avrà fatto bene alla coppia siciliana conosciutasi all’interno degli studi di Uomini e Donne. Dopo mesi di pausa, […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Teresa festeggia il compleanno: il gesto di Salvatore proviene ...

Gigi D’Alessio Festeggia il compleanno con Anna Tatangelo : “Grazie per questa bellissima festa”. Poi però un commentatore lo fa infuriare : Una festa a sorpresa per festeggiare il compleanno del suo ‘ritrovato amore’, Gigi D’Alessio. Così Anna Tatangelo ha voluto fare una sorpresa al cantante, organizzando un party con gli amici di sempre: “Grazie di cuore a tutti per gli auguri, i regali, e la bellissima festa a sorpresa di ieri sera organizzata da Anna! È stato un compleanno bellissimo, insieme alla mia famiglia, ai miei amici e insieme a tutti voi, che vi ...

Festeggiano il compleanno in un ristorante stellato : donna muore dopo aver mangiato fungo velenoso : E' accaduto a Valencia nel ristorante RiFF, uno dei più in costosi e noti per la cucina sperimentale. Una donna è morta e altre undici persone sono state ricoverate.Continua a leggere

Compleanno ai box per Icardi : oggi si allena coi compagni o no? L'Inter intanto lo Festeggia : Il club lo festeggia , Wanda gli manda un messaggio grondante d'amore, via instagram, e retwitta spasmodicamente i tanti auguri che vengono postati in rete dai fan e Maurito, da parte sua, pubblica ...

Valentino Rossi Festeggia con amici e fidanzata : 'Grazie a tutti - compleanno splendido' : ... @valeyellow46, on Feb 16, 2019 at 3:24pm PST Dopo aver ricevuto gli auguri da tutto il mondo dello sport e aver passato una serata particolare a base di risate e tanti amici, il Dottore, adesso, è ...

Compleanno Valentino Rossi - party blindato a Pesaro : il Dottore Festeggia lontano da occhi indiscreti : Il locale in cui Valentino Rossi ha atteso la mezzanotte è rimasto blindato per tutta la serata, il pesarese non si è fatto vedere nemmeno all’arrivo Festa blindata per i 40 anni di Valentino Rossi allo ‘Scudiero’ di Pesaro. Cena con la fidanzata Francesca Sofia Novello, gli amici e tutto il clan della VR46 per brindare allo scoccare della mezzanotte. Il portone verde del locale è sempre rimasto chiuso al pubblico, gli ...

F1 - Michael Schumacher ha Festeggiato il compleanno a Maiorca? Le indiscrezioni della Bild : Arrivano delle novità riguardo a Michael Schumacher: secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il sette volte Campione del Mondo di F1 avrebbe trascorso il suo cinquantesimo compleanno nella villa di famiglia a Maiorca. L’ex pilota sarebbe stato trasportato in elicottero sull’isola delle Baleari prima di Natale e nell’amena località iberica avrebbe appunto passato il Capodanno e il 3 gennaio avrebbe festeggiato il ...

L’uomo del giorno – Mark Bresciano - la ‘statua’ Festeggia il compleanno : Mark Bresciano (Melbourne, 11 febbraio 1980) è un ex calciatore australiano, di ruolo centrocampista. Molti ricorderanno Mark Bresciano per l’esultanza particolare mostrata dopo ogni gol: il centrocampista, infatti, era solito bloccarsi alzando e ruotando leggermente la testa come a voler imitare una statua. Bresciano però è stato molto di più che una semplice esultanza. Di origini italiane e croate – il padre era potentino, la madre di ...

A otto anni va a scuola in limousine per Festeggiare il compleanno : scoppia la polemica sui social : Per festeggiare degnamente il giorno del suo ottavo compleanno i genitori hanno pensato bene di mandare una limousine all'uscita dalla suola. E così mentre tutti i bambini alla fine delle lezioni ...

Juve - primo compleanno italiano per Ronaldo : 'Bello Festeggiare qui' : TORINO - Auguri via social da tutto il mondo, ma anche la festa insieme ai compagni di squadra alla Continassa , dove tanti tifosi si sono recati per vederlo e urlargli buon compleanno. Giornata di lavoro, ma comunque speciale per ...

Compleanno Neymar - l’attaccante pronto a Festeggiare senza spendere un euro : Neymar ed i suoi 27 anni: la festa per il suo Compleanno sarà organizzata e finanziata interamente dalla RedBull Neymar il prossimo 5 febbraio compirà 27 anni. Il campione del PSG, nonostante l’infortunio che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane, ha voglia di festeggiare in grande stile. Il brasiliano infatti onorerà il giorno del suo Compleanno con una festa a Parigi, dove accorreranno parenti, amici, colleghi e ...