Piazza Affari | amplia il rialzo Ratti

Piazza Affari : Banca Ifis sale verso 18 - 16 Euro : Ottima performance per l' Istituto con sede a Venezia , che scambia in rialzo del 4,57%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Banca Ifis più ...

Piazza Affari : luce verde per Banca MPS : Seduta decisamente positiva per l' istituto di Rocca Salimbeni , che tratta in rialzo del 2,94%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per Safilo : Brilla il produttore di occhiali da sole e da vista , che passa di mano con un aumento del 2,69%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Safilo mantiene ...

Piazza Affari : in rally Cerved Group : Effervescente Cerved Group , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,54%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cerved Group evidenzia un andamento più marcato ...

Il comparto bancario a Piazza Affari in territorio positivo - +0 - 80% - - seduta effervescente per Banca MPS : Scambi in rialzo per l' indice dei titoli Bancari in Italia che segue l'andamento prudente evidenziato dall' indice Bancario europeo . Il settore Bancario italiano ha aperto a 8.544,4 in aumento di 68,...

Borse deboli - preoccupa l'economia cinese. A Piazza Affari corre Saipem : Segno meno sulle Borse europee in avvio nell'ultima seduta del mese. Pesano le notizie in arrivo dall'Asia, dal fallimento a sorpresa del vertice tra il presidente Usa Donald Trump e il leader ...

Luxottica scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per il gruppo di occhialeria , che passa di mano in perdita del 2,18%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

Wall Street e Borse Ue in rosso - Piazza Affari tiene grazie alle banche : Andamento Piazza Affari FTSE Mib BTp, collocati 4 mld nuovo decennale benchmark, tasso sale al 2,81% Rendimenti in rialzo per i BTp e CcTeu assegnati in asta dal ministero dell'Economia che ha ...

Vetrya scatta a Piazza Affari : titolo vola del 6% - creato per Tim e Qualcomm servizio streaming live su 5G : scatta a Piazza Affari Vetrya, avanzando di quasi il 6% a quota 5,86 euro. Il gruppo di Orvieto ha annunciato questa mattina di avere ideato e sviluppato per Tim e Qualcomm il primo servizio al mondo di 'streaming multi view', una soluzione multimediale live per la connettività 5G. Presentato al MWC 2019 di Barcellona, l'innovativo servizio, si legge in una nota, si basa sulla piattaforma ...

Si muove in territorio negativo il comparto alimentare a Piazza Affari - -0 - 89% - : Scambi negativi per l' indice del settore alimentare italiano , in sintonia con la debolezza evidenziata dal settore alimentare europeo . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 94.481,3, in ...

Piazza Affari resiste - ma l'Europa cala : tanti i temi caldi oggi : In Europa invece è atteso in mattinata il rapporto della Commissione UE sull'economia dell'area euro e dei singoli Paesi. Per oggi è inoltre previsto il voto del Parlamento britannico su alcune ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende il Country Report Ue - 27 febbraio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende il Country Report della Commissione europea relativo all'Italia. Gli altri dati in agenda

Piazza Affari : accelera Technogym : Grande giornata per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,06%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Fincantieri : Ottima performance per il principale complesso cantieristico al mondo , che scambia in rialzo del 3,90%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al ...