The OA | Netflix annuncia la seconda stagione al via il 22 marzo

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) The OA partea disposizione degli utentidal 22: l’annuncio che i tanti fan sparsi per il mondo della serie ideata da Brit Marling, Zal Batmanglij è finalmente arrivato con un trailer che mostra le tante novità che ci aspettano per questaNO ONE SURVIVES ALONE. PART II. MARCH 22. pic.twitter.com/0FVKIYIsJZ— The OA (@The_OA) 27 febbraio 2019The OA Prairie Johnson è un’Original Angel The OA Original Angel dal nome che si è dato la protagonista Prairie Johnson che ha il volto di Brit Marling è una serie del 2016 mistica ed enigmatica incentrata sulla storia di una giovanissima ragazza adottata e poi scomparsa. Il suo misterioso ritorno in famiglia è reso ancora più incredibile per il fatto che negli anni in cui è scomparsa ha recuperato la vista mentre era cieca al momento della sua sparizione e presenta delle strane cicatrici ...

