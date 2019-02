Roma | ex comandante Carabinieri in aula per testimonianza Cucchi

romadailynews

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)– Ilinterregionale dei, il generale di Corpo d’Armata Vittorio Tomasone, viene ascoltato ain Corte d’Assise nell’ambito del nuovo filone di inchiesta sui falsi e sui depistaggi legati alle condizioni di salute di Stefano, il 32enne geometra arrestato la notte tra il 15 e il 16 ottobre del 2009 per droga e deceduto sei giorni dopo all’ospedale Sandro Pertini. Tomasone all’epoca dei fatti eraprovinciale deidi. Presente inIlaria, sorella di Stefano.L'articolo: exinperproviene daDailyNews.

Corriere : Serena Mollicone e la morte in caserma: «Come per Cucchi, nascosta la verità» - lucianasavarese : RT @ERCGIL: #1marzo #Piacenza in #Cgil ore 21,00 Se vuoi veramente sapere cosa succede nel #mediterraneo, non mancare! Ne parliamo con: ? @… - albertoacciarit : privo di ogni spessore ed etica con personalismo inflazionato e dispotico vuoto con devastazione di condoni , ischi… -