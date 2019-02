bluewin.ch

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) La, il gigante africano afflitto da un'economia troppo dipendente da petrolio, corruzione e violenza, ha deciso di affidarsi per un...

kosma1818 : RT @nigrizia: #Nigeria: il presidente #MuhammaduBUHARI rieletto per un secondo mandato alla guida del paese. Buhari ha ottenuto il 56% dei… - GPN_MediaCenter : L’attuale presidente della #Nigeria Muhammadu Buhari è stato rieletto per un secondo mandato alle elezioni di sabat… - Gianga87 : Nigeria Muhammadu Buhari vince le elezioni e viene riconfermato per il suo secondo mandato presidenziale. Ma l'oppo… -