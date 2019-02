Milan | Suso adesso è un problema | meglio puntare su Castillejo?

Lazio-Milan - semifinale di andata a reti inviolate - le pagelle : bene Acerbi - male Suso : L’andata della semifinale di Coppa Italia all’Olimpico di Roma fra Lazio e Milan è finita 0-0. Un risultato a reti bianche, ma la Lazio avrebbe meritato di più ai punti. Il Milan ha aspettato quasi tutta la partita dietro la linea della palla provando a sorprendere solo in contropiede le avanzate laziali. Verdetto apertissimo e rimandato al ritorno di San Siro del 24 Aprile: chi avrà la meglio sfiderà poi in finale la vincente della doppia sfida ...

Lazio-Milan 0-0 La Diretta C'è Correa al fianco di Immobile Borini e Suso con Piatek : All'Olimpico di Roma va in scena la gara d'andata di quello che è il rematch della semifinale dell'anno scorso, quando proprio Lazio e Milan si contesero un posto in finale in 210 minuti tiratissimi: ...

Leonardo ha in mente 5 sostituti qualora Suso dovesse lasciare il Milan : Il Milan si sta guardando intorno alla ricerca di un giocatore che possa sostituire Suso qualora l'esterno spagnolo decidesse di andare altrove. I profili sono vari e interessanti.

Coppa Italia - i convocati del Milan per la semifinale contro la Lazio : torna Suso : Milan, Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la semifinale d’andata di Coppa Italia di domani contro la Lazio Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha ufficializzato la lista dei 23 rossoneri convocati per Lazio-Milan, andata delle Semifinali di Coppa Italia in programma domani alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. Questi i convocati: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina. Difensori: Abate, Calabria, ...

Coppa Italia - Lazio-Milan : Gattuso punta su Calabria e Suso : La partita di andata della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Milan è sempre più vicina. Il calcio d’inizio del match è fissato per le 21 di martedì 26 febbraio. La sfida tra biancocelesti e rossoneri rappresenta un’occasione ghiotta per entrambe le squadre, che ambiscono a trionfare in questa competizione dopo l’eliminazione della Juventus per mano dell’Atalanta. Per questo, il tecnico del Milan Rino Gattuso ...

Probabili formazioni di Milan-Empoli : senza Suso - Gattuso si affida a Castillejo : Sarà Milan-Empoli ad aprire la 25giornata di campionato. Nel venerdì sera di Serie A, in campo a San Siro le squadre di Gattuso e Iachini, reduci entrambe da un un weekend di euforia. I rossoneri, ...

Empoli-Milan - probabili formazioni : Gattuso perde Suso : EMPOLI MILAN probabili formazioni – Torna venerdì sera il campionato di Serie A e allo Stadio San Siro scenderanno in campo Milan e Empoli per la 25° giornata. Alle 20:30 le due squadre si sfideranno per 26° volta in campionato. La partita di domani segna anche un nuovo incontro tra i due tecnici delle formazioni, […] L'articolo Empoli-Milan, probabili formazioni: Gattuso perde Suso proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Serie A - Milan-Empoli domani in diretta tv su Sky alle 20 : 30 - assente Suso : Si aprirà domani venerdì 22 febbraio il 25° turno del campionato di Serie A 2018-19. Allo Stadio San Siro di Milano andrà infatti in scena la sfida tra Milan ed Empoli, calcio d'inizio previsto per le 20:30. Milan vs Empoli: la situazione delle due squadre La sfida di San Siro mette di fronte due formazioni con situazioni di classifica diametralmente opposte. Da un lato il Milan di Gattuso, ancorato al quarto posto ed in piena bagarre per la ...

Serie A - Atalanta-Milan 1-3 : entra Castillejo per Suso LIVE : La partita sarà visibile soltanto su DAZN : PER LA GUIDA COMPLETA CLICCA QUI Serie A, Atalanta-Milan: cronaca e risultato del match Redazione MilanLIVE.it MilanLIVE.it è stato selezionato dal nuovo ...

Milan : piace Richarlison dell'Everton - si lavora per il rinnovo di Suso (RUMORS) : Dopo la vittoria contro il Cagliari per 3-0, grazie alla prima rete in Serie A di Paquetà e al solito Piatek, il Milan è già con la testa allo 'scontro Champions' di sabato (ore 20:30) allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia contro l'Atalanta di Gasperini. In caso di vittoria la squadra di Gattuso allungherebbe su una diretta rivale, nella speranza di un passo falso delle due romane domenica, entrambe ad un punto dal Milan proprio come la squadra ...

Milan - Calhanoglu è il rossonero che tira di più dopo Suso : Come sottolinea La Gazzetta dello Sport ,Calhanoglu con 37 conclusioni, è il Milanista che tira di più dopo Suso. Non solo: Hakan è secondo soltanto allo spagnolo anche per occasioni create, 51 a 57,. Nonostante tutto, le prestazioni ...

Milan - Suso : 'Champions League un obiettivo - non un sogno'/ Ultime notizie : 'Voglio restare - sul rinnovo...' : Milan, Suso a tutto tondo ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: dagli obiettivi stagionali al calciomercato, le parole dello spagnolo.

Milan - al lavoro per blindare Suso : Abate va da Ibra ai Galaxy : In primo luogo il tentativo di blindare Suso: ' Sto molto bene al Milan - dice lo spagnolo a Sky Sport - sono molto contento. Ci sono stati i primi contatti per il prolungamento del contratto, ce ne ...