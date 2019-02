F1 | test Montmelò | conferma Sainz in testa | Ferrari | quasi | ferma dopo l' incidente di

Formula1 test Montmelò Vettel : "Botto inevitabile : ero come un passeggero" : "Non sappiamo molto più di chiunque altro sull'incidente: stavo entrando nella curva 3, ho sentito che qualcosa non andava sul lato anteriore sinistro della mia monoposto, ma a quel punto c'era nulla ...

F1 – test Barcellona - terminato il Day-2 al Montmelò : Sainz fa il vuoto - problemi per la Ferrari [TEMPI] : Si è conclusa la seconda giornata di Test sul circuito di Barcellona, la McLaren chiude in Testa con Sainz mentre la Ferrari si lecca le ferite dopo l’incidente di Vettel Ieri Lando Norris, oggi tocca a Carlos Sainz portare la McLaren in Testa alla classifica dei tempi di giornata. Il pilota spagnolo chiude davanti a tutti, fermando il crono sull’1:17.144 e precedendo di sei decimi la Racing Point di Sergio ...

F1 – test Barcellona - misterioso incidente per Vettel al Montmelò : le sorprendenti parole del tedesco : Il tedesco ha parlato di quanto successo questa mattina a Barcellona, esprimendo il proprio punto di vista sull’incidente che lo ha visto protagonista Giornata complicata per la Ferrari a Barcellona, considerando l’incidente che ha coinvolto Sebastian Vettel questa mattina. Un cedimento meccanico imprevisto ha costretto il tedesco ad andare a sbattere contro le barriere in curva tre, distruggendo ala anteriore e sospensione ...

F1 - test Montmelò fuori pista per la Ferrari di Vettel - solo paura per il tedesco : Il quattro volte campione del mondo era secondo nella classifica dei tempi, alle spalle di Carlos Sainz della McLaren. La sessione delle prove è stata poi subito interrotta con la bandiera rossa. Per ...

Formula1 test Montmelò - Vettel a muro : fuori pista con la Ferrari : Paura per Vettel nella mattinata della seconda giornata di Test al Montmelò: il tedesco della Ferrari ha perso il controllo della sua SF90 dopo poco più di due ore dall'inizio della sessione ed è ...

LIVE F1 - test Barcellona 2019 in DIRETTA : 27 febbraio. Sebastian Vettel subito in pista al Montmeló! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata della seconda serie di Test collettivi di F1. Sul tracciato del Montmeló vedremo nuovamente all’opera team e piloti che cercheranno di sfruttare al massimo ogni momento di queste sessioni, dato che l’esordio del Mondiale (17 marzo a Melbourne) si avvicina sempre di più. La Ferrari proseguirà con Charles Leclerc e Sebastian Vettel impegnati contemporaneamente per capire ...

F1 test Montmelò Vettel : "Lavoro intenso per conoscere la Ferrari" : La Ferrari chiude la prima delle quattro giornate del secondo Test al Montmelò con 110 giri complessivi, fra i 29 di Leclerc, al mattino, e gli 81 di Vettel, che ne ha ereditato la monoposto nel ...

F1 – test Barcellona - terminato il Day1 al Montmelò : Norris sorprende tutti - Bottas ‘rinchiuso’ ai box [TEMPI] : Lando Norris, è questo il nome che spicca nella vetta della classifica dei tempi della prima giornata della seconda e ultima sessione di Test invernali di F1: bene Vettel, Bottas in difficoltà E’ Lando Norris il più veloce della prima giornata dell’ultima sessione di Test invernali di F1 prima dell’esordio stagionale. Il pilota della McLaren ha fermato il crono sull’1.17.709, lasciandosi alle spalle un buon Gasly e ...

F1 – test Barcellona - la giornata di lavoro di Bottas inizia male : bandiera rossa al Montmelò - la Mercedes costretta a correre ai ripari [GALLERY] : Problemi in pista per Valtteri Bottas al suo primo giro ai Test di Barcellona: la W10 costretta a tornare ai box Mercedes E’ in corso la prima giornata della seconda sessione invernale di Test di F1. I piloti sono in pista al Montmelò, sul circuito di Barcellona, per proseguire il lavoro iniziato la settimana scorsa con i rispettivi team in vista dell’esordio stagionale, in programma il 17 marzo in Australia. La Mercedes ha ...

F1 – test Barcellona - Mercedes all’attacco della Ferrari : al Montmelò spunta una W10 rivoluzionata : Il team campione del mondo ha portato in pista a Barcellona una monoposto completamente diversa rispetto a quella di una settimana fa Una Mercedes tutta nuova, caratterizzata da un pacchetto aerodinamico completamente differente rispetto a quello di una settimana fa. La W10 portata in pista questa mattina da Lewis Hamilton nella seconda sessione di Test a Barcellona ha indossato un vestito inedito, con un diverso muso caratterizzata da una ...

Montmeló - via ai nuovi test F.1. Giovinazzi subito veloce : Seconda e ultima sessione di test, poi si farà sul serio. È iniziata alle 9 a Montmeló la quattro giorni conclusiva dei collaudi dei team di Formula 1 in vista del Mondiale, che scatta il prossimo 17 ...

Ferrari - pochi giri nei test di Montmelò : in pista solo Leclerc : pochi giri per la Ferrari nelle prime ore di lavoro al circuito catalano del Montmelò, dove da oggi a giovedì è in programma l'ultima sessione di test invernali della Formula 1 per la stagione 2019. ...

test a Montmelò : pochi giri per la Ferrari : Tra i più attivi, come sempre, la Mercedes che ha fatto completare una cinquantina di giri prima delle 12 al campione del mondo Lewis Hamilton.

Montmeló - via ai nuovi test. Ferrari a caccia di conferme : Seconda e ultima sessione di test, poi si farà sul serio. È iniziata a Montmeló la quattro giorni conclusiva dei collaudi dei team di Formula 1 in vista del Mondiale, che scatta il prossimo 17 marzo ...