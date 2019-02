Red Dead Online | disponibile l' aggiornamento della beta

Red Dead Online : Disponibile un nuovo aggiornamento : Oggi la beta di Red Dead Online riceve un grosso aggiornamento: include nuove modalità, un miglior bilanciamento, nuove armi, nuovi vestiti e altre migliorie richieste dalla community nelle risposte sulla nostra pagina del feedback. L’aggiornamento è ora Disponibile in gioco: ecco tutti i dettagli. Ottieni Pepite d’Oro e PE completando le Sfide giornaliere, una nuova serie di obiettivi ...

Red Dead Online si aggiorna la prossima settimana : ecco tutte le novità più succose : La beta di Red Dead Online (scoprite la modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2 nella nostra guida) si espande la prossima settimana con il primo aggiornamento, in uscita il 26 febbraio. I dettagli rivelati direttamente sul sito di Rockstar Games.Preparati a nuovi eventi Free Roam, nuove modalità Resa dei conti e nuove gare. Quest'aggiornamento include anche la prima serie di nuove armi, abiti ed emote per il tuo personaggio, oltre ai ...

Red Dead Online : Nuove modalità in arrivo : Rockstar è lieta di annunciare l’arrivo di Nuove modalità di gioco per Red Dead Online, le quali saranno disponibili a partire dal 26 Febbraio, in concomitanza con il rilascio di un nuovo aggiornamento. Le Nuove modalità in arrivo per Red Dead Online Tra le Nuove modalità troviamo: Evento Free Roaming “Oro degli Stolti”, in cui i giocatori dovranno competere per il controllo di un Elmo ...

Red Dead Redemption 2 torna a mostrarsi in un fantastico trailer realizzato da un fan : Qualche ora fa, l'attore che interpreta Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2, Roger Clark, ha condiviso un trailer del gioco su Twitter. Come riporta Dualshockers, il video è i intitolato "Change" ed è stato creato dal canale YouTube Karol.Combinando gli spezzoni dei trailer ufficiali di Rockstar, gli scatti in-game e la canzone "Zombie" di Damned Anthem dall'album Uncovered, Karol ha realizzato un trailer che tiene testa al meglio di ...

Red Dead Redemption 2 al prezzo più basso di sempre su Amazon : l’offerta di oggi 17 febbraio : Rockstar Games ha dato ulteriore prova di maestria con Red Dead Redemption 2. Dopo l'ineguagliabile successo commerciale e di gradimento riscosso da Grand Theft Auto V, la "R stellata" è riuscita a bissare con la sua avventura western a mondo aperto: un capolavoro a tutto tondo nel Selvaggio West, che trascina i giocatori in una storia emozionante ed emozionale. Nonostante abbia più volte mancato l'obiettivo dei premi più prestigiosi sulla ...

Red Dead Redemption 2 floppa anche ai DICE Awards 2019 : vittoria meritata per God of War? : I DICE Awards 2019 sono solo l'ultima di una serie di kermesse che mirano a premiare le produzioni videoludiche più entusiasmanti dell'anno appena trascorso. E allo stesso tempo a conferire la meritata dignità ad una realtà in costante crescita, tanto dal punto di vista commerciale che da quello dei contenuti offerti. L'evento organizzato dall'Academy of Interactive Arts & Sciences ha quindi premiato, grazie ai voti di una giura di esperti, ...

La beta di Red Dead Online si aggiorna : tutti i dettagli dell’update in uscita a fine febbraio : I rumor ci hanno preso ancora una volta, Red Dead Online andrà presto a ricevere un nuovo aggiornamento. Come già vi avevo anticipato in questo articolo, l'esperienza multiplayer dell'acclamato Red Dead Redemption 2 - ancora in fase beta - vedrà realizzarsi parte dei desideri dei fan, che chiedevano da tempo nuovi contenuti e miglioramenti al sistema di gioco. A cambiare sarà però la data: l'update messo a punto dagli sviluppatori di Rockstar ...

Red Dead Online si aggiorna : ecco data dell'update e tutti i dettagli : Il prossimo aggiornamento e le nuove funzioni verranno aggiunte alla beta di Red Dead Online il 26 febbraio. ecco il comunicato ufficiale:Implementeremo nuovi miglioramenti al mondo di gioco, incluso un nuovo sistema inerente la legge e le taglie, un ribilanciamento delle armi, cambiamenti alle icone del giocatore sulla mini-mappa e tanto altro. Continua a leggere per scoprire i dettagli su questi cambiamenti e continua a seguirci per non ...

Red Dead Online : Corposo aggiornamento in arrivo : Il prossimo aggiornamento e le nuove funzioni verranno aggiunte alla beta di Red Dead Online il 26 febbraio. Implementeremo nuovi miglioramenti al mondo di gioco, incluso un nuovo sistema inerente la legge e le taglie, un ribilanciamento delle armi, cambiamenti alle icone del giocatore sulla mini-mappa e tanto altro. Red Dead Online: Tutte le novità e cambiamenti in arrivo Notorietà e visibilità del giocatore Molte ...

La cavalcata di Red Dead Online continua - nuovo aggiornamento in uscita a febbraio? : Le sparatorie in salsa western di Red Dead Online non sono ancora finite. Dopo aver incantato il popolo geek subito dopo l'uscita, la modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2 ha visto crescere costantemente la sua popolarità. Nonostante la sua giovanissima età e la conseguente scarsità di contenuti, trainati però da una inedita interpretazione della Battle Royale. Proprio la sua pregevole fattura, spinge gli appassionati a chiedere a gran ...

Red Dead Redemption 2 torna in testa nella classifica UK : Red Dead Redemption 2 è stato un enorme successo per Rockstar e Take-Two e continua a vendere ancora bene. Secondo i dati di Gfk Chart-Track (via GamesIndustry), per le vendite di videogiochi fisici nel Regno Unito relative alla settimana terminata il 9 febbraio, il gioco ha ripreso il primo posto nelle classifiche, spodestando Kingdom Hearts 3, che ha debuttato in cima la scorsa settimana. Il titolo di Square Enix, nel frattempo, è sceso al ...

PS Plus gratis per un weekend - quando lanciarsi in Red Dead Online e tanti altri : I nuovi giochi PS Plus del mese di febbraio 2019 sono stati resi disponibili durante questa settimana, con tantissimi utenti che non hanno atteso nemmeno un istante e si sono fiondati da subito nella sezione dedicata per aggiungerli alla propria collezione digitale. È un mese decisamente generoso per l'utenza Sony, che potrà disporre di For Honor e della prima stagione completa di Hitman, oltre che di Rogue Aces (cross platform con PS Vita). La ...

Non è GTA V ma non ci si può lamentare : Red Dead Redemption 2 supera le 23 milioni di copie distribuite : Take-Two Interactive ha rivelato nuovi dati riguardanti Red Dead Redemption 2, titolo che, anche grazie all'onda di entusiasmo generatasi intorno al progetto e all'ottimo impatto di GTA V, sembra essere l'ennesima gallina dalle uova d'oro realizzata da Rockstar Games.L'ultimo aggiornamento nel mese di novembre parlava di oltre 17 milioni di copie distribuite e il nuovo update, riportato da VG247.com rivela un nuovo dato davvero importante per ...

Red Dead Redemption 2 - Spider-Man ma non solo : secondo alcuni dati molti titoli vengono completati solo da pochi giocatori : Stando ai dati riportati da GameRevolution, sempre più titoli non vengono completati da un'altrettanto maggiore fetta di utenza, non bisogna certo scandalizzarsi se in pochi arrivano ad ottenere tutti i vari trofei o achievement ma scoprire che solo una ridotta percentuale di giocatori riesce a completare titoli molto spesso basati sulla narrativa lascia piuttosto perplessi.Di seguito vi riportiamo 12 titoli pubblicati su PS4 negli ultimi 2 ...