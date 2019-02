Rally Raid | Toniutti esce dall' ospedale | è stato in coma alla Dakar

È tempo di Dakar - tutto sul Rally -raid più pericoloso al mondo : Avventura, velocità, rischio e sabbia costituiscono la miscela ammaliante della Dakar , il celeberrimo rally-raid che, come ogni anno, arriva puntuale a ridosso delle vacanze natalizie. Domani parte ufficialmente la 41ª edizione della gara, che si correrà per la prima volta in un unico Stato, il Perù. La tappa finale è prevista per il 17 gennaio. Perché la Dakar si corre in Sud America? Il nome Dakar oggi è soprat tutto un brand legato alla ...

La Dakar nel Mondiale cross country Rally dal 2020? Trattative in corso tra la FIM e l’organizzazione del raid : Potrebbe non essere un’utopia l’approdo della Dakar, dal 2020, nel calendario del Mondiale cross country rally. L’uomo che sta tentando una simile impresa risponde al nome di Jorge Viegas, che è in questi giorni a Lima per cercare di dar vita alla sua idea, forse non così pazza. Dalle pagine di Marca emerge una chiara visione da parte del numero uno della FIM in relazione al suo viaggio in Perù: “Non è un caso. Per prima ...