Nomine | vertice a Palazzo Chigi nel pomeriggio

(Di martedì 26 febbraio 2019) È previsto per la giornata di oggi, 26 febbraio, undi governo a. Secondo quanto riferito da fonti governative all'agi, l'incontro è stato convocato per fare il punto su alcune questioni irrisolte, soprattutto per parlare del rinnovo dei consigli di amministrazione di Fincantieri, Snam e Italgas, per i quali, entro mercoledì prossimo, Tesoro e Cassa depositi e prestiti devono presentare le liste.Altro punto all'ordine del giorno, il completamento dell'iter di nomina di Pasquale Tridico come commissario dell'Inps. Il decreto ministeriale per il professore non è stato ancora varato. Altra questione è Bankitalia. Il rinnovo della nomina di Luigi Federico Signorini, vice direttore generale, è ancora congelato dopo la contestazione dei ministri del Movimento 5 Stelle durante il Consiglio dei ministri.