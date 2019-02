Ni No Kuni II | Il Destino di un Regno | arrivano i primi dettagli sul DLC The Book of

eurogamer

: Primi dettagli per il nuovo DLC di #NiNoKuniIIIlDestinodiunRegno. - Eurogamer_it : Primi dettagli per il nuovo DLC di #NiNoKuniIIIlDestinodiunRegno. - cyberanimax : - PS3zone_IT : Primi dettagli sul secondo contenuto scaricabile di Ni No Kuni 2: Il Destino di un Regno! -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Come segnala Wccftech, sono state svelate nuove informazioni per il prossimo DLC di Ni NoII: Ildi un, che si chiamerà Theof Wizards.Il nuovo DLC, che uscirà il prossimo mese, il 19 marzo, introdurrà molti nuovi contenuti nel gioco, come ad esempio nuovi episodi dedicati ai personaggi che forniranno maggiorisu tutti i membri del party e due nuovi stili di battaglia che permetteranno ai giocatori di usare nuovissime abilità durante i combattimenti.La più grande aggiunta del DLC, tuttavia, sarà una storia nuova di zecca che coinvolge un personaggio che ritorna dall'originale Ni no. Maggiori informazioni sul DLC arriveranno in un secondo momento, secondo il sito ufficiale giapponese del gioco.Leggi altro...