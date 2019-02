Le sorelle Kardashian | ' Il rapporto con Jordyn è irrecuperabile'

Blastingnews

(Di martedì 26 febbraio 2019) L’incubo diWoods, modella di taglie forti ed ex migliore amica di Kylie Jenner, inizia la notte di San Valentino. Ad un party incontra Tristan Thompson, fidanzato di Khloecon cui condivide una figlia, e i due diventano intimi fin da subito. Il tradimento per la famigliaè duplice. Tristan ha tradito Khloe per la seconda volta perdendola per sempre, mentreha tradito la migliore amica Kylie e tutta la famiglia che fin dall’inizio l’aveva accolta a braccia aperte e ormai da cinque anni, oltre ad aver fatto decollare la sua carriera di modella curvy, la manteneva finanziariamente in tutto e per tutto facendole vivere una vita da sogno.Kylie si schiera con la famiglia e cacciada casa sua Molto ferita dalla situazione è Kylie Jenner che si è trovata divisa tra la famiglia e la migliore amica. Dopo un paio di giorni di incertezza in cui ha ...

hermionesbrain : @xstewnson Tutte le sorelle (o che minchia di parentela hanno) Jenner/Kardashian ma sono anche influenzata dal fatt… - NYCILoveYou : @DurandoStefania Lei bellissima ma diciamo che la finezza la lascia a casa talvolta, niente a che vedere con le Had… - WorksInItalian : Ma che? Vi stupite ancora? Di chi il fa il mostrar di culi e tette la sua unica legittimazione esistenziale? Cosa s… -