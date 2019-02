Kim vuole una Corea senza Usa

ilfoglio

: Su @ilfoglio_it di oggi: parlare con il nemico. Che cosa vuole Kim da Trump? Spoiler: ?? - giuliapompili : Su @ilfoglio_it di oggi: parlare con il nemico. Che cosa vuole Kim da Trump? Spoiler: ?? - RaiNews : RT @ClaudioPagliara: #TrumpKimSummit Giornalisti americani cacciato dal Nalia hotel, Kim non li vuole tra i piedi. On live fa Hanoi @tg1onl… - ClaudioPagliara : #TrumpKimSummit Giornalisti americani cacciato dal Nalia hotel, Kim non li vuole tra i piedi. On live fa Hanoi… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Roma. “E’ molto divertente guardare la gente che per anni ha fallito,ottenere niente, dirmi come devo negoziare con ladel nord. Ma grazie comunque!”. Poco prima di partire per Hanoi, in Vietnam, dove domani e dopodomani si terrà il secondo summit tra il presidente americano e il leader