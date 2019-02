Ciclismo | Stefano Garzelli il sostituto di Silvio Martinello in Rai? Commenterà l’UAE

oasport

: #ciclismo Stefano Garzelli sarà il sostituto di Silvio Martinelli in Rai? Commenterà l'UAE Tour con De Luca da oggi… - OA_Sport : #ciclismo Stefano Garzelli sarà il sostituto di Silvio Martinelli in Rai? Commenterà l'UAE Tour con De Luca da oggi… - biciclettami : La mia intervista per Diretta Ciclismo a cura di Stefano Zago. #nonnoGino #ciclismo #GinoBartali - biciclettami : La mia intervista a cura di Stefano Zago per Diretta Ciclismo #intervista #ginobartali #lisabartali Grazie e W nonn… -

(Di martedì 26 febbraio 2019)sarà il sostituito diMartinelli come commentatore tecnico delle gare diin? Lo Scoiattolo oggi affiancherà Andrea De Luca durante la telecronaca della terza tappa dell’UAE Tour che prevede un interessante arrivo in salita (in gara c’è anche Vincenzo Nibali). Il varesino, che da anni ascoltiamo con piacere negli studi del network pubblico, sarà così atteso da questo compito e potrebbe magari affiancare Francesco Pancani anche in occasione di altri eventi, il Giro d’Italia su tutti (sempre che lariesca a trovare un accordo con RCS Sport per i diritti televisivi).Le altre opzioni per la sostituzione disarebbero Alessandro Petacchi e Marco Saligari, ma non vanno dimenticati i rumors in merito a Filippo Pozzato. Staremo a vedere come si svilupperà la situazione, intanto la frazione odierna dell’UAE Tour ...