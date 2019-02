SEAT Minimo è la concept-car che combina auto e moto

SEAT Minimo’ - l’anti Renault Twizy debutta a Barcellona – FOTO : Problemi di traffico? Non resta che il quadriciclo. Elettrico, se possibile. Così Seat , al Mobile World Congress di Barcellona , ha presentato quella che vedete nelle FOTO e che può a buon bisogno essere considerata la rivale della Renault Twizy . Si chiama Minimo’ , ed è veramente compatta: lunga due metri e mezzo e larga 1,24, è senza dubbio in grado di affrontare le vie cittadine più anguste senza particolari problemi. La casa spagnola non ...

SEAT Minimò - Una micro concept elettrica per il car sharing del futuro : Unelettrica per gli spostamenti di tutti i giorni, anzi per la cosiddetta micromobilità cittadina: è la piccola Seat Minimò, concept biposto che prefigura la strategia della Casa di Martorell per le metropoli. Presentato oggi al Mobile World Congress dal presidente Luca de Meo, il veicolo è stato epsressamente studiato per il car sharing del futuro: adotterà un sistema di guida autonoma di livello 4 (per muoversi da solo quando non ci saranno ...