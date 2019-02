Il leghista che ha attaccato Emma Marrone non chiede scusa | anzi rincara la dose

Matteo Salvini sul leghista che ha offeso Emma Marrone : 'Ha detto un'idiozia' : Non accenna a placarsi la polemica sull'insulto sessista che l'ormai ex consigliere comunale della Lega Massimiliano Galli ha rivolto ad Emma Marrone tramite il suo profilo Facebook. Dopo aver saputo che il politico è stato espulso dal partito e dopo aver sentito lo sfogo tra le lacrime della cantante ad Ancona, è toccato a Matteo Salvini dire la sua su questa incresciosa vicenda che lo vede coinvolto seppur indirettamente. Il vice Premier ha ...

Luigi Bisignani e la 'ghigliottina' che può fermare Matteo Salvini : l'errore fatale del leghista : Il rischio, infatti, è quello di affidarsi troppo agli umori della pancia, e del web,, senza avere contatti veri con i corpi intermedi della vita politica. I grillini ci sono arrivati in ritardo, ...

Luigi Bisignani e la "ghigliottina" che può fermare Matteo Salvini : l'errore fatale del leghista : Una "ghigliottina" anche per Matteo Salvini. La prevede Luigi Bisignani, nel suo editoriale a tinte fosche sul Tempo. Il tema è quella della trasformazione dei 5 Stelle da Movimento a partito, con tanto di apertura ad alleanze con liste civiche. Il rischio, infatti, è quello di affidarsi troppo agli

Tav - parla il leghista Rixi : "Non farla? Scenario che non prendo in considerazione" : "Il vero tema sulla Tav è "se si vuole fare l'opera oppure no. Se la si vuole fare, i modi per risparmiare sui costi ci sono. Se non la si vuole fare è un altro conto: ma è uno Scenario che non voglio prendere neanche in considerazione". Lo afferma il viceministro ai Trasporti, Edoardo Rixi, in un'intervista a La Stampa. Rixi non è convinto da alcuni aspetti dell'analisi costi-benefici, "come l'aver inserito i mancati ...

C'è un gruppo che aiuta i clochard. Ed è nato grazie al leghista che ha buttato le coperte : Sono avvocati, commercialisti, studenti, ingegneri, alcuni già vicini al mondo delle associazioni e altri invece più scettici, che decidono di dare una mano a chi ne ha bisogno. Si incontrano di ...

Roma - il consigliere leghista Maurizio Politi parcheggia l’auto un’ora sulla corsia preferenziale. Lui : “Non c’è parcheggio” : La macchina del consigliere comunale della Lega parcheggiata per almeno un’ora sulla nuovissima corsia preferenziale di via del Tritone, nel cuore di Roma. Proprio di fronte all’ingresso della sede dei gruppi e delle commissioni capitoline. Un debutto non proprio edificante per il partito di Matteo Salvini in Campidoglio. A essere colto in fallo, infatti, è stato Maurizio Politi, giovane consigliere capitolino recentemente fuoriuscito da ...

Processo a Salvini - migranti e la sfida sul web con Di Maio : ecco perché il leader leghista vola : Il caso 'Sea Watch', la nave al largo delle coste siciliane con a bordo 47 migranti, tra cui 13 minorenni, è diventato l'ennesimo tormentone politico con possibili risvolti di natura giudiziaria e che ...

Matteo Salvini - l'incontro segreto con Di Maio : perché i grillini faranno processare il leghista : Per il gruppo al Senato del M5s non c'è stato neanche bisogno di aprire un dibattito sul voto che può dare l'autorizzazione a procedere ai giudici del tribunale dei ministri di Palermo su Matteo Salvini e il caso Diciotti. La posizione grillina è in automatico a favore dei magistrati, come ha dovuto

Sea Watch - il leghista Picchi a La7 : "Le Ong non salvano migranti - ma...". La verità che la sinistra nasconde : Mentre la nave Sea Watch fa rotta verso l'Italia con il carico dei suoi 47 migranti (Matteo Salvini ha parlato di "una nuova provocazione"), in Italia tiene sempre banco il tema sbarchi e quello dello sgombero dei Cara. Il deputato leghista Massimiliano Picchi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che t

Matteo Salvini - perché il leader leghista non segue la 'crociata antimperialista' di Di Maio contro la Francia : Certo, la polemica pare assolutamente strumentale a fini elettorali, anche se intende 'velare' di un manto di sinistra la politica dei porti chiusi sostenuta dal governo e il rifiuto all'accoglienza ...

Matteo Salvini - perché il leader leghista non segue la "crociata antimperialista" di Di Maio contro la Francia : Matteo Salvini ha a lungo polemizzato con la Francia sulla questione immigrazione, anche usando toni molto duri. Negli ultimi giorni, però, ha evitato di seguire Luigi Di Maio nella "crociata antimperialista" contro Parigi e il suo presunto sfruttamento di molti Paesi africani alla stregua di coloni

Bolzano - bufera sul leghista Kurt Pancheri : in aula definisce i gay “finocchi” : Polemica a Bolzano dopo un intervento del consigliere comunale della Lega Kurt Pancheri che in aula ha parlato di associazioni “dei finocchi”. L'associazione Centaurus Arcigay ha replicato “alla vergognosa uscita omofoba”. Arrivano le scuse del commissario provinciale del Caroccio Massimo Bessone.Continua a leggere

Bolzano - il leghista Pancheri contro i gay : ‘Associazione dei finocchi’. Presidente : ‘Non si può dire’. E lui : ‘Sì - non è offensivo’ : “Poi è venuta l’associazione dei… come si chiamano… dei finocchi“. Polemiche a Bolzano per la frase pronunciata dal leghista Kurt Pancheri, in Consiglio comunale, riferendosi agli omosessuali. E che poi ha ribadito il concetto, una volta richiamato dal Presidente Silvano Baratta. “Ma sì che si può dire, non è offensivo” si è difeso nella seduta che, tra le altre cose, doveva discutere il nuovo ...

Silvio Berlusconi in campo - il deputato leghista Iezzi lo accoglie così : 'Morto che cammina' : La candidatura di Silvio Berlusconi non sconvolge la Lega . Se Matteo Salvini appare distaccato , 'Bene, così gli italiani scelgono', il corpo del Carroccio appare decisamente gelido, se non sferzante:...