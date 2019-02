Il co-fondatore di Avalanche Studios sta per lasciare la compagnia

eurogamer

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Da quandoè in attività, il nome di Christofer Sundberg è stato associato alla. Ha diretto il primo Just Cause nel 2006 e ha co-fondato lo studio insieme all'attuale direttore tecnico Linus Bloomberg. Tuttavia, il suo periodo di lavoro con l'azienda sta per finire.Come riporta Gamingbolt, Sundberg ha recentemente annunciato su Twitter che lasceràentro la fine di aprile. Questo accadrà prima dell'uscita di RAGE 2 a maggio, che lo studio ha sviluppato con id Software. Sembra che Sundberg sarà ancora con il team per l'uscita a marzo di Generation Zero, lo sparatutto survivor co-op.Mentre Sundberg non ha specificato il motivo della partenza o cosa ha intenzione di fare in seguito, ha affermato di aver "lavorato insieme a fantastiche persone e insieme a un fantastico team".Leggi altro...