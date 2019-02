Gli Oscar per chi si sveglia ora

I vincitori deGli Oscar 2019 : Nella notte Alfonso Cuarón ha vinto tre Oscar per "Roma", ma non quello per il miglior film, andato invece a "Green Book" di Peter Farrelly

Oscar 2019 - diretta : Green Book miGlior film - Rami Malek miGlior attore : È partita la serata degli Oscar 2019. Il palco del Dolby Theater di Los Angeles si è acceso sulle note di "We will rock you" dei Queen, inaugurando la 91esima edizione...

Oscar 2019 - tutti i vincitori : Green Book è il miGlior film : Al Dolby Theatre di Los Angeles, va in scena la 91esima Notte degli Oscar. Trionfo per Green Book, premiato come miglior film, mentre Olivia Colman e Rami Malek sono stati proclamati migliori attori. Il film di Peter Farrelly vince su Roma, che comunque porta a casa tre statuette. Ecco l'elenco dei vincitori:

Aspettando Gli Oscar 2019 : le nostre preferenze : Il conto alla rovescia è partito: manca pochissimo alla Notte degli Oscar 2019. La 91esima edizione degli Academy Awards si terrà il 24 febbraio, con una serie di titoli interessanti e di attori magnicifici (qui tutte le nomination). Nell'attesa, ecco i preferiti della redazione di i-FILMSonline, nelle categorie principali. E voi, per chi fate il tifo?

“Free Solo” - che ha vinto l’Oscar per il miGlior documentario : Racconta come l'americano Alex Honnold ha scalato senza corde e imbragature una parete di circa 900 metri nel parco di Yosemite, in California

