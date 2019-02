Entra in chiesa col cane | cacciata via dal prete in malo modo | “Come se avessi

Brescia - messa di Natale : islamico Entra in chiesa e urla 'Allah akbar' : A Maclodio (provincia di Brescia) durante la consueta messa natalizia di mezzanotte un islamico, visibilmente alterato, ha fatto irruzione in chiesa urlando "Allah akbar" e pronunciando delle frasi in arabo, generando attimi di preoccupazione tra i fedeli che in quel momento si trovavano nell'edificio religioso della cittadina lombarda. Brescia, un islamico ha seminato il panico durante la messa di Natale Il timore dei presenti, ovviamente, era ...

