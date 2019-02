ENEA vince bando Regione Basilicata per progetto biocarburanti

Energia : ENEA vince bando da 5 milioni della Regione Basilicata per lo sviluppo della bioraffineria e della chimica verde : Rafforzare le attività di ricerca e sviluppo di biocarburanti e di biolubrificanti innovativi, di biometano e syngas per applicazioni energetiche di frontiera. È questo l’obiettivo del progetto del valore di circa 10 milioni di euro, cofinanziato da ENEA e Regione Basilicata per potenziare ed ampliare la Piattaforma Integrata per la bioraffineria e la chimica verde (PIBE) attiva presso il Centro ricerche ENEA di Trisaia (MT). L’ENEA ha infatti ...