Dieta CRAM per dimagrire e sgonfiare la pancia

dilei

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Con ladimagrisci, sgonfi lae combatti i problemi intestinali.Si tratta di un regime alimentare perfetto per chi vuole perdere peso, ma soprattutto depurare l’organismo. Si ispira allaBRAT, divenuta famosa negli ultimi anni, ma usata sin dall’antichità in America Latina. Partendo dai principi di questo schema alimentare sono stati aggiunti altri alimenti che sono compatibili con i nuovi studi scientifici in materia di nutrizione.Nonostante ciò la, proprio come la BRAT va seguita per un periodo limitato. Questo perché consente di consumare pochissimi alimenti e, se prolungata, potrebbe causare delle carenze alimentari. Quali sono i cibi che compongono questa? Troviamo i cereali, il riso, la mela (soprattutto il succo) e il latte. Il termineinfatti sta per: cereali, riso, apple (che vuol dire mela) e milk (ossia ...