Crowdfunding in Italia | cresce a tripla cifra | ma nessuno riesce a misurarlo

Bellinazzo contro il Crowdfunding di Mirri : 'La fine del calcio italiano' : Il noto giornalista de 'Il Sole 24 ore' ed esperto di economia e finanza, Marco Bellinazzo , dice la sua sulla situazione societaria rosanero dichiarandosi scettico in merito al tentativo di raccolta fondi di Dario Mirri per cercare di contribuire al ...

Valnerina : al via il Crowdfunding per acquistare 15 ettari di foresta e creare la prima Oasi Naturale del Fondo Forestale Italiano : Uno scenario da favola, dove giocano i lupi e nidificano le aquile reali, crescono le querce e fioriscono i maggiociondoli: questa è la Valnerina, nel cuore dell’Umbria, un’area boschiva tagliata al centro dal fiume Nera, che sfocia nelle celebri Cascate delle Marmore. E proprio in Valnerina il Fondo forestale Italiano – Onlus nata per combattere i cambiamenti climatici e proteggere la biodiversità creando nuove foreste e ...

Zava PrometheuS - la supercar elettrica italiana cerca finanziamenti col Crowdfunding : La filosofia della Zava Hypercars è quella di realizzare il primo progetto automobilistico al mondo completamente open source e di mettere a disposizione, per la diffusione e condivisione tra i ...

Equity Crowdfunding : decolla anche in Italia l’investimento di gruppo : Equity crowdfunding (Getty Images) L’Equity crowdfunding mette il turbo. Nel 2018 le startup Italiane hanno raccolto 36 milioni di euro sulle piattaforme online che permettono agli investitori di rilevare piccole partecipazioni azionarie delle giovani società. Sono stati triplicati gli 11,6 milioni messi insieme nel 2017, con un netto balzo del 210% in un solo anno. Per il 2019 le prospettive sono rosee: nei primi venti giorni di gennaio ...