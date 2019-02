Capcom considera molto importante la piattaforma PC

eurogamer

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Il COO di, Haruhiro Tsujimoto, ha annunciato che il PC è unaper il publisher giapponese, qualcosa che ovviamente non sorprende davvero. Negli ultimi anni,ha costantemente migliorato le versioni PC dei suoi titoli e, dopo le enormi vendite di Monster Hunter World e Resident Evil 2 Remake, la società sembra intenzionata a espandere ulteriormente le sue vendite su PC.Ecco le parole di Haruhiro Tsujimoto riportate da DSOGaming."Dal punto di vista della promozione della strategia digitale, l'espansione dellaPC non può essere trascurata. Il rapporto di vendita delle versioni PC dei nostri titoli principali è migliorato ogni anno e ci adopereremo per espandere ulteriormente le vendite su una".Leggi altro...