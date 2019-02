Huawei Mate X è il pieghevole che per ora sorprende di più | la nostra video anteprima

Confronto Huawei Mate X vs Samsung Galaxy Fold : il miglior flessibile : È stato da poco presentato il nuovo Huawei Mate X, il primo smartphone pieghevole del colosso cinese, che dovrà vedersela con il Samsung Galaxy Fold, device altrettanto flessibile, anche se concettualmente diverso (nel caso del terminale della società sudcoreana, i pannelli sono due, uno interno e l'altro esterno). Proviamo a confrontarli, per una scelta quanto più ragionata in vista di un eventuale acquisto futuro. DESIGN E DISPLAY - ...

Rompe gli schermi lo smartphone pieghevole Huawei Mate X : foto - scheda tecnica - prezzo e disponibilità in Italia : Oggi 24 febbraio è indubbiamente il giorno dello smartphone pieghevole Huawei Mate X, appena lanciato in un evento di scena a Barcellona, il giorno prima del tanto atteso via al mobile World Congress. Si tratta non solo del primo device con schermo flessibile del produttore ma pure di quello con supporto alle reti 5G. La corposa novità hardware giunge naturalmente dopo il tanto chiacchierato Samsung Galaxy Fold, ma vediamo quali sono le ...

Huawei Mate X - lo smartphone pieghevole più veloce che c’è : Huawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XSi chiama Mate X ed è il primo smartphone pieghevole dell’azienda. Richard Yu, Ceo della divisione consumer di Huawei, ce lo aveva annunciato a “casa” sua, in Cina, e ora ce l’ha mostrato in Spagna, dove è in corso il Mobile World Congress. Si apre e chiude come un libro, ma al contrario del modello presentato da Samsung in settimana, quando chiuso i display rimangono nella parte esteriore, ...

Huawei Mate X ufficiale : il primo smartphone pieghevole di Huawei è eccezionale : Nel corso dell'evento tenutosi oggi al MWC 2019 Huawei ha presentato il suo primo smartphone pieghevole, Huawei Mate X, con connessione 5G. L'articolo Huawei Mate X ufficiale: il primo smartphone pieghevole di Huawei è eccezionale proviene da TuttoAndroid.

Mwc 2019 - Huawei ha presentato il pieghevole Mate X : Huawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XBarcellona – Il Mobile World Congress 2019 non è ancora iniziato (aprirà ufficialmente i battenti lunedì 25), ma ha già un candidato valido a vincere il premio di gadget pìù promettente di tutta la fiera. Si tratta di Huawei Mate X, il ...

Diretta streaming smartphone pieghevole Huawei - orario e video presentazione Mate X del 24 febbraio : Lo smartphone pieghevole Huawei, conosciuto come Mate X, verrà presentato oggi 24 febbraio alle ore 14 italiane, a margine di un evento di cui vi forniremo i dettagli per seguire la Diretta streaming. Immaginiamo la curiosità intorno al prodotto sia tanto, soprattutto a seguito della presentazione del Samsung Galaxy Fold, la controparte del colosso sudcoreano, di cui abbiamo avuto modo di parlarvi nei particolari nel corso della settimana che ...

Un primo sguardo allo smartphone pieghevole Huawei (foto) : Mate X non imita il Samsung Galaxy Fold : Domani 24 febbraio sarà il giorno del primo smartphone pieghevole Huawei in quel di Barcellona: non ci sono più dubbi sul nome del modello rivoluzionario, vista la diffusione della foto riportata in questo articolo. Si tratta di un cartellone pubblicitario, in fase di installazione proprio nella città spagnola. dove lunedì 25 febbraio si aprirà ufficialmente il Mobile World Congress 2019. Lo scatto ci svela molto dello smartphone flessibile in ...

Lo smartphone pieghevole di Huawei si chiamerà Mate X ed è 5G : Il claim di Huawei è chiaro: venite a ' conoscere il primo telefono pieghevole 5G al mondo '. Di questo dispositivo è stato sapientemente mantennuto il totale riserbo nelle scorse settimane, tanto ...

L’aspetto di Huawei Mate X - lo smartphone pieghevole - svelato da un manifesto al MWC 2019 : Grazie alle immagini di un manifesto esposto al MWC 2019, scopriamo quale sarà l'aspetto di Huawei Mate X, lo smartphone pieghevole del colosso cinese. L'articolo L’aspetto di Huawei Mate X, lo smartphone pieghevole, svelato da un manifesto al MWC 2019 proviene da TuttoAndroid.

Primato Huawei Mate 20 Pro per migliori foto perso : Samsung Galaxy S10 Plus fa meglio grazie ai selfie : Chi scatta le migliori foto tra gli smartphone? Non più il Huawei Mate 20 Pro e neanche il suo fratello minore Huawei Mate 20. A scompaginare tutto, naturalmente, c'è l'ultimo arrivato di turno, il Samsung Galaxy S10 Plus, fresco fresco di presentazione avvenuta solo due giorni fa, ossia mercoledì 20 febbraio. Ebbene, il top di gamma assoluto del produttore sudcoreano è riuscito a fare la differenza sul comparto per scatti davvero ottimi, ...

Anticipa tutti la patch di febbraio per Huawei Mate 10 Pro : occhio alla B206 : Ci sono alcune segnalazioni molto interessanti che dobbiamo prendere in esame per quanto riguarda il cosiddetto Huawei Mate 10 Pro. Mentre in Italia solo in questi giorni alcuni utenti stanno ricevendo l'aggiornamento tanto invocato con Android Pie e l'interfaccia EMUI 9, in queste ore pare si stia affacciando sul mercato la patch di febbraio. Cerchiamo dunque di inquadrare al meglio la situazione, considerando il fatto che il pubblico nostrano ...

Manuale Huawei Mate 10 Pro Istruzioni Pdf italiano : Manuale d’uso HUAWEI Mate 10 Pro PDF italiano scaricare il Manuale di Istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il HUAWEI Mate 10 Pro

Imperdibile volantino Mediaworld - goloso sconto su Huawei Mate 20 Pro - P20 e iPhone 8 : Di scena un nuovo volantino Mediaworld da oggi 21 febbraio e fino al 3 marzo: le occasioni imperdibili per una catena di elettronica fisica non mancano con un buon sconto sul prezzo del Huawei Mate 20 Pro ad una determinata condizione ma anche con un risparmio garantito su altri due best seller del momento, ossia il Huawei P20 per quanto riguarda l'universo Android e l'iPhone 8 in riferimento al mondo iOS. Si parte proprio dal Huawei Mate 20 ...

Samsung Galaxy S10e - Huawei Mate 20 o iPhone XR : caratteristiche e prezzi a confronto : Oltre al Galaxy Fold, la grande novità dell'ultimo evento Samsung è l'arrivo del nuovo Samsung Galaxy S10e: la consacrazione del trend che vuole smartphone top di gamma ad un prezzo più accessibile alle tasche di tutti. Un fenomeno innescato da OnePlus e portato avanti da tutti i grandi costruttori che ha visto affiancare via via ai modelli flagship, una sorta di versione «light» che andasse a conquistarsi ...