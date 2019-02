Blitz antidroga a piazza Bellini | arrestati due spacciatori

Blitz antidroga della GdF : 27 arresti : 8.04 Militari di Lecce e dello Scico della Guardia di Finanza sono impegnati in una vasta operazione antidroga in Italia e Albania: 27 gli arrestati (21 albanesi e 6 italiani) responsabili a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata a produzione e traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Identificati e catturati gli appartenenti a 4 distinti gruppi criminali italo-albanesi,con basi operative nella provincia di Lecce e ...

Scordia. Blitz antidroga : arresti e perquisizioni : In Sicilia sono entrati in azione i Carabinieri del comando provinciale di Catania coadiuvati dai reparti speciali dell’Arma per un

Roma : Blitz antidroga dei Carabinieri in zona Cassia - 2 arresti e sequestri cocaina : Roma – I Carabinieri delle Stazioni Roma Prima Porta e RomaCasalotti hanno arrestato 2 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Da tempo impegnati nell’attivita’ di contrasto al traffico di droga nelle zone di Roma nord, i Carabinieri sono riusciti ad arrivare ad un 66enne italiano che, fermato per un controllo, e’ stato trovato, nei pressi di una nota zona di spaccio, in possesso di circa 500 ...