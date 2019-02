Roma Due alberi caduti in viale Marx

Due istituti scolastici di Roma trionfano nel video contest europeo 'Mai Più' : L'offerta formativa presentata, che prevede la suddivisione in 6 aree tematiche , Ambiente e Scienza, Arte e Cultura, Diritti, Intercultura e Pace, Stili di Vita, Storia e Memoria, , comprende ...

Ultimo : Antonello Venditti a sorpresa nel video di 'Fateme cantà' - poi un duetto al concerto di Roma : ... Antonello Venditti ha annunciato che Ultimo sarà suo ospite in occasione di "Venditti and friends", i due concerti speciali che l'8 e 9 marzo lo vedranno esibirsi al Palazzo dello Sport di Roma ...

Metropolitana Roma - due guasti in poche ore alle fermate Policlinico e Barberini. Nessun ferito - ma sicurezza nel mirino : Due episodi – distinti e separati – in poche ore. E le scale mobili della Metropolitana di Roma di nuovo sulle pagine di cronaca alla voce disservizi. Il primo caso alla fermata Policlinico e l’altro a quella di Piazza Barberini. E la memoria torna al terribile incidente nella stazione di Repubblica che il 25 ottobre 2018 ha causato il ferimento di oltre 20 persone, quasi tutti cittadini russi in trasferta per la partita di Champions League ...

Chelsea - blocco del mercato per due sessioni/ E Sarri incontra la Roma... : Chelsea blocco mercato per due stagioni, questa la decisione della Fifa. Un'altra grana per i Blues, con Maurizio Sarri che potrebbe salutare a giugno...

Dal 7 al 10 marzo 'Roma Motodays' 2019 - tutto sulle due ruote : Dalle novità di gamma, alle special, dalle moto storiche alle sportive e off-road, oltre a personaggi, incontri, dibattiti, premiazioni, presentazioni, spettacoli nelle aree esterne e quest'anno ...

Roma : sorpresi mentre spacciavano 1 chilo hashish - due arresti : Roma – Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato, in flagranza di reato, un 33enne di Roma e un 22enne di Fonte Nuova, gia’ conosciuti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I pusher, uno a bordo di un motociclo, l’altro alla guida di un’auto, sono stati ...

Roma Motodays 2019 - dal 7 al 10 marzo tutto sulle due ruote alla Fiera di Roma : Dalle novità di gamma, alle special, dalle moto storiche alle sportive e off-road , oltre a personaggi, incontri, dibattiti, premiazioni, presentazioni, spettacoli nelle aree esterne e quest'anno ...

Shade ha annunciato due concerti speciali a Milano e a Roma : Welcome to The Show The post Shade ha annunciato due concerti speciali a Milano e a Roma appeared first on News Mtv Italia.

Roma - inchiesta sui conti Ama : indagati Franco Giampaoletti - dg del Campidoglio - e due tecnici : Ci sono tre indagati nell’inchiesta sui conti di Ama, la società del Comune di Roma che si occupa della gestione dei rifiuti. A quanto risulta a IlFattoQuotidiano.it, il nome è quello di Franco Giampaoletti, direttore generale del Campidoglio e capo a interim del Dipartimento capitolino Partecipate. Gli altri due sarebbero profili tecnici. “Non ne ho notizia, non ho ricevuto alcun avviso di garanzia – ha spiegato il dirigente alla nostra testata ...

Roma - bimba di due anni ridotta in fin di vita dal compagno della madre : "Un raptus" : La piccola è stata brutalmente picchiata dal compagno della madre, 24enne, che è stato arrestato. E' accaduto ieri intorno alla mezzanotte a Genzano, sui Castelli Romani. L'uomo: "Non volevo..."

Caccia all’uomo a Roma : accoltellati tre tifosi del Siviglia (e due passanti) : Stasera Lazio-Siviglia Ancora una volta scontri tra tifosi a Roma. Ieri sera, nel centralissimo Rione Monti c’è stata una vera e propria Caccia all’uomo da parte dei laziali che hanno accoltellato tre tifosi del Siviglia più due passanti. Gli spagnoli erano in un pub e stavano guardando Ajax-Real Madrid. Potrebbe essere stato un attacco di natura politica. Secondo i media spagnoli, infatti, tra gli accoltellati ci sarebbe un ultrà ...

Roma - maxi rissa in centro città tra 40 ultrà : feriti due spagnoli e un americano : E' scoppiata nella serata di ieri, intorno alle 21:30 una grande e improvvisa rissa al centro di Roma, precisamente nel rione Monti, tra diversi ultrà, presumibilmente per alcuni motivi legati alla partita di Europa League Lazio-Siviglia, che si terrà questa sera alle ore 18:55 allo stadio Olimpico di Roma. La maxi rissa è iniziata, infatti, tra diverse persone, soprattutto tifosi del Siviglia. Sul posto si sono recate subito diverse ambulanze ...

Biglietti Roma-Porto - denunciati due bagarini : Nella serata di ieri è andata in scena la partita valida per la Champions League, sono scese in campo Roma e Porto, successo 2-1 per la squadra di Di Francesco. Nelle ultime ore i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno fermato due cittadini italiani e già noti alle forze dell’ordine. Nel dettaglio sono stati trovati in possesso di 42 Biglietti per l’accesso a vari settori dello stadio, sono stati ...