Sorteggi ottavi Europa League 2019 | data e orari

Sorteggio ottavi Europa League 2019/ Diretta streaming video : Inter - Napoli contro... : Il Sorteggio degli ottavi di finale di Europa League si tiene venerdì 22 febbraio: segui la cerimonia in Diretta tv e Diretta streaming video.

Sorteggio Europa League 2019 - ottavi di finale : orario d’inizio e come vederlo in tv : Oggi venerdì 22 febbraio si svolge il Sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio, a Nyon (Svizzera) verranno definiti gli accoppiamenti del prossimo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale per importanza. L’estrazione sarà totalmente libera, non sono previsti paletti o vincoli: non ci sono teste di serie e non sono vietati incroci tra formazioni provenienti dallo stesso Paese. ...

Sorteggio ottavi di finale Europa League : i pericoli per Inter e Napoli : Inter e Napoli hanno staccato ufficialmente il pass per gli ottavi di finale di Europa League 2018/19 , mentre la Lazio è stata eliminata dal Siviglia. Proprio gli andalusi sono una delle squadre più ...

Europa League - ecco le 16 squadre agli Ottavi di Finale : domani il Sorteggio - ecco le avversarie più pericolose per Napoli e Inter [TABELLONE] : domani a Nyon, in Svizzera, alle ore 13:00 si svolgerà il sorteggio degli Ottavi di Finale di Europa League, nella cui urna ci saranno le italiane Napoli e Inter. E’ un sorteggio senza alcun tipo di paletto o limite: possibili anche derby tra squadre dello stesso Paese. Quindi Inter e Napoli potrebbero, nell’ipotesi più sfortunata, anche giocare contro. Gli Ottavi di Finale si giocheranno il 7 Marzo (gara d’andata) e il ...

Sorteggio Europa League in tv - ottavi di finale : orario e come vederlo in streaming : Venerdì 22 febbraio (ore 13.00) si svolgerà il Sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio, l’Italia si presenterà all’estrazione con Inter e Napoli che hanno brillantemente superato il primo turno a eliminazione diretta. Le due compagini sono tra le favorite per la conquista del trofeo ma l’urna di Nyon nasconde diverse insidie: Arsenal, Chelsea, Siviglia, Valencia, Villareal sono avversarie ...

Sorteggio Europa League - le possibili avversarie dell’Inter agli ottavi. Pericoli Chelsea e Arsenal : L’Inter si è qualificata agli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio, i nerazzurri hanno demolito il Rapid Vienna e possono così proseguire la propria avventura nella seconda competizione continentale per importanza. Ora i ragazzi di Luciano Spalletti attendono di conoscere quale sarà l’avversaria che affronteranno nel prossimo turno a eliminazione diretta in programma tra il 7 e il 14 marzo, l’urna di Nyon ...

Sorteggio Europa League - le possibili avversarie del Napoli agli ottavi. Pericoli Arsenal e Siviglia : Il Napoli si è qualificato agli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio, i partenopei si sono sbarazzati del modesto Zurigo con due sonore vittorie e possono così proseguire la propria avventura nella seconda competizione continentale per importanza. I ragazzi di Carlo Ancelotti sono indubbiamente tra i grandi favoriti per la conquista del trofeo ma ci sono tantissime insidie nell’urna di Nyon, il Sorteggio che si svolgerà ...

Sorteggio Europa League 2019 - ottavi di finale : data - programma - orario e tv : Venerdì 22 febbraio si svolgerà il Sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio, l’urna di Nyon (Svizzera) definirà gli accoppiamenti del secondo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale per importanza. Non ci sono più paletti riguardo a teste di serie o a squadre provenienti dallo stesso Paese, l’estrazione è totalmente libera e sono possibili tutti gli accoppiamenti: i match ...

Sorteggi ottavi di finale Europa League 2019 : data - orario e diretta streaming : Sorteggi ottavi di finale Europa League 2019: data, orario e diretta streaming L’Europa League sta vivendo il doppio turno dei sedicesimi di finale. Una volta concluso, venerdì 22 febbraio 2019 alle ore 13:00 a Nyon in Svizzera, si terranno i Sorteggi relativi agli ottavi di finale della seconda competizione calcistica europea per club. Ecco come funziona. Sorteggi ottavi di finale Europa League 2019: le regole Da questo turno in ...

Basket - Sorteggio Ottavi Champions League 2019 : Bologna e Venezia pescano Le Mans e Nizhny Novgorod : Sono stati sorteggiati gli Ottavi di finale della terza edizione di Basketball Champions League. La competizione FIBA, che si propone di avere un livello simile a quello dell’EuroCup, vede ancora in corsa due formazioni italiane, la Segafredo Virtus Bologna e l’Umana Reyer Venezia. Bologna, che ha chiuso al primo posto il girone D, pesca Le Mans, per una sfida con un ampio retrogusto italiano. Nella squadra francese giocano Jonathan ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : Sorteggiati gli ottavi di finale. Sassari contro gli olandesi del Leiden - Varese sfida i kosovari del Prishtina : Sono stati sorteggiati gli ottavi di finale della FIBA Europe Cup 2018-2019, a cui hanno avuto accesso le prime e seconde dei quattro gironi della seconda fase, quattro retrocesse dalla Basketball Champions League (senza Avellino, che ha chiuso la propria stagione Europea) e quattro ripescate tra le migliori terze della succitata seconda fase. A Varese è toccata in sorte la formazione olandese dello ZZ Leiden, nelle cui fila milita Kenny Simms, ...