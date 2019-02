Salute | esperti Aisf sull’epatite C | “Resta il problema del sommerso”

meteoweb.eu

: #TAV Prima i soldi, poi salute e lavoro: questo ci dicono gli “esperti” di Toninelli. Vi sembra giusto? - Antonio_Tajani : #TAV Prima i soldi, poi salute e lavoro: questo ci dicono gli “esperti” di Toninelli. Vi sembra giusto? - promisalute : Rapporto del Gruppo di esperti sui modi efficaci di #investire in #salute (EXPH) sui “Modelli di pagamento innovati… - Informatore_it : Gli esperti: «Non bisogna rinunciare ai latticini, ma è necessario prediligere latte senza lattosio o altri lattici… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) La disponibilità di farmaci antivirali ad azione diretta per il trattamento dell’infezione da epatite C ha consentito di trattare in modo sicuro ed efficace un grande numero di pazienti – 170.376 in Italia fino ai primi giorni di febbraio – indipendentemente dalla severità della malattia di fegato.“Oggi sono disponibili farmaci straordinari per combattere l’epatite C”, dichiara Antonio Gasbarrini, coordinatore della CommissioneLifestyle e fegato e ordinario di Gastroenterologia alla Cattolica. Nonostante i successi delle nuove terapie, è necessario non abbassare la guardia e resta ildel sommerso, avverte.“Stiamo vivendo un passaggio epocale, la cosiddetta rivoluzione dell’epatopatia: le nuove terapie, in poche settimane, con tassi vicini al 100%, eliminano questa devastante malattia. Bisogna ricorda che ...