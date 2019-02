Quando il vento contro è un combattimento quotidiano | intervista a Daniele Cassioli

Quando la pittura inventò l’uomo : Antonello da Messina a Milano : L'ignoto marinaio ci guarda e in quel suo sorriso enigmatico ci pare di cogliere una chiara somiglianza, che però resta indefinita, senza un soggetto preciso, come ha scritto Leonardo Sciascia: somiglia e basta. L'aneddoto può essere un modo per provare a entrare nella grande mostra che Palazzo Reale a Milano dedica ad Antonello da Messina, maestro universale del Rinascimento, con l'esposizione di oltre la metà delle sue opere arrivate fino a ...

Adrian - la serie evento di Adriano Celentano - torna in onda : ecco Quando : Adrian, la serie evento di Adriano Celentano, torna in onda: ecco quando La serie evento di Adriano Celentano tornerà presto in onda. Ad annunciare il ritorno del Molleggiato in prima serata su Canale 5, Fanpage.it, il quale ha spiegato che fonti vicine a Mediaset hanno ipotizzato il ritorno di Adrian. La serie evento di Celentano era […] L'articolo Adrian, la serie evento di Adriano Celentano, torna in onda: ecco quando proviene da Gossip ...

Sono passati 5 anni da Quando Satya Nadella diventò CEO di Microsoft : bene ma non benissimo? [Sondaggio] : Un articolo di ZDNet ci ricorda che esattamente due giorni fa Satya Nadella ha compiuto il suo quinto anno di lavoro come amministratore delegato (CEO) di Microsoft. Con lui, la società fondata da Bill Gates, è cambiata radicalmente sul modo di investire le risorse e sul modo di pensare al futuro rispetto alla gestione passata di Steve Ballmer ma, se dobbiamo esprimere un parere oggettivo sul suo operato, beh la questione diventa se non ...

Sono passati 5 anni da Quando Satya Nadella diventò CEO di Microsoft : bene ma non benissimo? [Sondaggio] : Un articolo di ZDNet ci ricorda che esattamente due giorni fa Satya Nadella ha compiuto il suo quinto anno di lavoro come amministratore delegato (CEO) di Microsoft. Con lui, la società fondata da Bill Gates, è cambiata radicalmente sul modo di investire le risorse e sul modo di pensare al futuro rispetto alla gestione passata di Steve Ballmer ma, se dobbiamo esprimere un parere oggettivo sul suo operato, beh la questione diventa se non ...

Quando è necessario un secondo intervento nei casi di cancro differenziato della tiroide? : A volte, dopo una tiroidectomia parziale, può essere indicata la rimozione del lobo della tiroide lasciato in sede in occasione del primo intervento. Questo aggiornamento, che segue quelli già pubblicati, riprende le raccomandazioni su questo approccio, formulate dalle Linee Guida di Sei Società Scientifiche italiane. Come riportato in una scheda precedente il primo trattamento chirurgico, nei casi di carcinoma differenziato della tiroide, può ...

Da recessione a stagnazione - Quando vento può diventar tempesta : Economia italiana in recessione tecnica, le preoccupazioni della CNA #Borse : l'effetto #Fed dura poco. #Milano giù: #Italia in #recessione https://t.co/oPia5j0H1I - Trend Online, @TrendOnline, ...

Quando Valentino Mazzola diventò eroe : Abdua è il nome latino del fiume Adda. Pare che derivi da una parola di origine celtica, che significa “acqua che scorre”. L’acqua dell’Adda per 313 chilometri scorre, dalle Alpi Retiche e per tutta la Valtellina, fino al lago di Como, e da qui, come un’ordinata padana, da Nord a Sud, fino all’ascis

Destiny 2 pronto ai Giorni Scarlatti 2019 - Quando prenderà il via l’evento? : Mantenere elevata l'attenzione della community anche dopo un anno e mezzo dall'uscita non dev'essere semplicissimo per Destiny 2, eppure Bungie sfrutta tutte gli assi nella propria manica per riuscire in questo compito. Chiaramente una grandissima mano agli sviluppatori arriva dai diversi periodi dell'anno, che si prestano a una grande varietà di eventi a tema che ravvivano l'universo ludico: basti pensare al recente evento Aurora a tema ...

L'EUROPA subì l'ennesima violenza Quando l'orrore diventò legge e la legge in sterminio. : ... il quale veniva ucciso dalla scienza e dalla legge ancor prima che nei lager. E allora i ghetti, in cui si cristallizzò la discriminazione di cui fu vittima l'innocente popolo ebraico, non bastarono ...

Quando Fabrizio iniziò a cantare nel vento : L'11 gennaio di vent'anni fa la voce di Fabrizio De Andrè cominciò a cantare nel vento: se ne andava il cantautore che aveva accompagnato, consolato, colmato la vita poetica, esistenziale, ribelle di più generazioni.Faber ci insegnò, e ci insegna, a guardare il mondo con gli occhi degli emarginati, degli invisibili, degli sconfitti. E non poteva esistere più spazio nel nostro orizzonte, politico e culturale, ...