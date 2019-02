Neonato muore di polmonite dopo le dimissioni dall' ospedale

“È raffreddato - fate l’aerosol”. Neonato muore di polmonite a Torino : Forti crisi di tosse e piccoli svenimenti. Angosciati, i genitori lo portato al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria di Torino, affidandosi ai medici. Giacinto aveva appena 20 giorni. Il piccolo viene visitato e dimesso: «nulla di grave, deve fare dell’aerosol». Nel tranquillizzare mamma e papà, diagnosticano una rinite: un’infiammazione de...

Torino - Neonato muore per broncopolmonite : aperta un'inchiesta : A seguito della morte di un neonato di appena 20 giorni, avvenuta il 2 febbraio, la Procura di Torino ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Il piccolo era stato visitato all'ospedale Maria Vittoria per degli attacchi di tosse particolarmente forti e dei svenimenti improvvisi. Inoltre, il bambino dormiva per tutto il giorno e continuava a rifiutare il latte. I genitori, quindi, particolarmente allarmati, la notte del 31 ...

Torino - Neonato dimesso dall'ospedale muore di polmonite : per i medici era ‘rinite’ : Un neonato, di soli 20 giorni,è deceduto in seguito alle complicazioni respiratorie derivantI da una polmonite non diagnosticata. Il piccolo, che si chiamava Giacinto, aveva accusato frequenti colpi di tosse e aveva smesso di mangiare. Inoltre, soffriva di svenimenti e vomitava. E per quasi tutta la giornata, secondo il racconto dei genitori, passava il tempo a dormire. Il calvario del piccolo malato Di conseguenza, il 31 gennaio i genitori lo ...

Torino : Neonato rimandato a casa con l'indicazione di fargli l'aerosol muore dopo due giorni per polmonite : La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo - al momento a carico di ignoti - a seguito della morte di un neonato di 20 giorni che due giorni prima, a causa di una tosse ...

Torino - Neonato muore a 20 giorni : dai medici prescritto aerosol - ma aveva la polmonite : Un neonato di 20 giorni è morto lo scorso 2 febbraio a Torino e in seguito alla tragedia la Procura torinese ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti: il...

Torino - Neonato muore due giorni dopo dimissioni da ospedale : La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo - al momento a carico di ignoti - a seguito della morte di un neonato di 20 giorni che due giorni prima, a causa di una tosse ...

Era stato visitato! Neonato dimesso da ospedale muore : Il piccolo era stato visitato al Maria Vittoria per forti attacchi di tosse e svenimenti: rifiutava il latte, continuava a tossire e dormiva praticamente tutto il giorno. dimesso con la prescrizione di un aerosol. La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti a seguito della morte, il 2 febbraio, di un Neonato di 20 giorni, che era stato visitato all'ospedale Maria Vittoria per forti attacchi di tosse e ...

All'ospedale gli prescrivono l'aerosol : Neonato muore di polmonite 20 giorni dopo. Inchiesta a Torino : È morto di polmonite fulminante dovuta a un virus il neonato deceduto il 2 febbraio scorso All'ospedale Maria Vittoria di Torino, dov'era nato 20 giorni prima. Lo ha stabilito l'autopsia, eseguita nei giorni scorsi dal medico legale Francesco Bison, sul corpo del piccolo. Nel frattempo, la Procura di Torino ha aperto un'Inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti per la morte del bambino, che era stato visitato dai medici ...

Neonato muore a 20 giorni : dai medici prescritto aerosol - ma aveva la polmonite. La mamma : «Vogliamo giustizia» : Un Neonato di 20 giorni è morto lo scorso 2 febbraio a Torino e in seguito alla tragedia la Procura torinese ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti: il...

Torino - Neonato muore di polmonite. All'ospedale gli avevano prescritto aerosol : I genitori del piccolo Giacinto non si danno pace. Il loro bambino aveva appena due settimane di vita quando i medici hanno constato la tragica morte. Il neonato è morto per polmonite fulminante subito dopo essere arrivato All'ospedale Maria Vittoria di Torino. Era il 2 febbraio. E da quel giorno, il papà e la mamma di Giacinto chiedono solo una cosa: giustizia."Stava male e così l'abbiamo portato al pronto soccorso. L'hanno visitato e poi ...

Neonato muore dopo visita in ospedale - aperta inchiesta : La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti , per la morte, avvenuta alcune settimane fa poco dopo l'arrivo in ospedale, di un Neonato che due ...

Neonato muore a Torino. I genitori : in ospedale gli hanno prescritto l'aerosol - poi è stato dimesso : Portato in ospedale per attacchi di tosse e svenimenti, era stato subito dimesso, morendo la mattina seguente dopo una nuova corsa al pronto soccorso. La Procura di Torino ha aperto...

Neonato muore a Torino. I genitori : in ospedale gli hanno prescritto l'aerosol - poi è stato dimesso : Portato in ospedale per attacchi di tosse e svenimenti, era stato subito dimesso, morendo la mattina seguente dopo una nuova corsa al pronto soccorso. La Procura di Torino ha aperto...

Torino - Neonato muore di polmonite dopo essere stato dimesso da ospedale : La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti per la morte, il 2 febbraio, di un neonato di 20 giorni che era stato visitato all’ospedale Maria Vittoria per forti attacchi di tosse e svenimenti. Il piccolo rifiutava il latte, continuava a tossire e dormiva praticamente tutto il giorno, quando i genitori, dopo essersi rivolti al pediatra, la notte del 31 gennaio l’hanno portato all’ospedale. I medici l’hanno ...