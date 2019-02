Lombardia | Fermi | ' forte preoccupazione per scelte sbagliate governo'

Concorso psicologo e infermiere Lombardia - assistente sanitario Toscana : Non mancano le opportunità professionali anche nel mese di febbraio. Dopo aver riferito della selezione per biologi, di seguito si segnalano nuovi avvisi e concorsi pubblici, per le professioni di psicologo, infermiere e assistente sanitario. I bandi, con scadenza fissata tra la fine del mese corrente e metà marzo sono stati pubblicati dall'ospedale Policlinico Maggiore di Milano (psicologo); dall'ASST Sette Laghi (infermiere) e dall'Estar ...

Caccia : Fermi (Consiglio Lombardia) - 'governo intervenga su cinghiali' : Milano, 11 feb. (AdnKronos) - “Come noto, sottoscrivo l’appello del Comitato intercomunale anticinghiali: bisogna modificare subito l’articolo 19 delle legge nazionale sulla Caccia, e rivolgo anch’io un appello urgente a tutti i nostri parlamentari e al ministro delle Politiche agricole perché recep

Concorso psicologo Alto Friuli - infermieri e fisioterapista in Lombardia : Con scadenza fino al 21 febbraio sono ancora attivi tre differenti concorsi, per la professione di psicologo, infermiere e fisioterapista. I bandi sono stati pubblicati dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli (psicologo), e dall'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, per il ruolo sanitario di infermiere e fisioterapista. A seguire, le info e ...

Bandi sanità : OSS e dirigente professioni infermieristiche Lombardia - psichiatra Vercelli : Con scadenza fissata fino al giorno 14 febbraio sono stati Banditi nuovi concorsi pubblici per l'assunzione di personale, in qualità di operatore socio sanitario, dirigente professioni infermieristiche e psichiatra. I Bandi verranno espletati presso l'Ospedale Maggiore - ASST di Crema (OSS), l'Azienda Regionale Emergenza di Milano, per la professione di dirigente professioni infermieristiche e presso l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli ...

Operazione antiterrorismo - tratta migranti e ISIS : 15 fermi tra Sicilia e Lombardia - : A dare il via alle indagini un pentito che ha iniziato a collaborare con i magistrati raccontando come dalla Tunisia arrivassero in Sicilia potenziali terroristi. Il fermo di 15 persone rappresenta ...

Tratta di migranti dalla Tunisia : Blitz dei Ros - 15 fermi in Sicilia e Lombardia. Sgominata banda che portava in Italia sospetti jihadisti : I carabinieri del R.O.S. di Palermo hanno eseguito nelle province di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Brescia 15 fermi disposti dalla dda del capoluogo Siciliano nei confronti di persone accusate di ...