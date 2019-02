L' Inter vince facile sul Rapid Vienna | finisce 4-0 | gli ottavi sono in tasca

Primavera - il Torino vince la Supercoppa contro l'Inter : Torino - Il Torino Primavera si aggiudica la Supercoppa, la seconda dopo quella del 2015, battendo ai rigori i pari età dell' Inter al termine di una combattutissima partita. I granata di mister ...

Inter - LionRock Capital nel nuovo CdA. Zhang : 'Insieme vinceremo e divertiremo' : Daniel Tseung e Tom Pitts di LionRock Capital sono dunque i due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione dell'Inter. Il fondo di investimento LionRock entra ufficialmente come secondo maggiore ...

Inter - ecco il nuovo CdA. Steven Zhang : "Vincere e divertire" : Insieme, vinceremo e divertiremo, saremo di ispirazione e uniremo le persone attraverso il calcio, facendo vivere ai milioni di tifosi nerazzurri sparsi nel mondo la migliore esperienza possibile'. ...

Inter-Rakitic prove d'intesa - ma adesso bisogna convincere il Barcellona : Tra Ivan Rakitic e l'Inter sta scoppiando un'attrazione fatale, anche se per consumarla sarà necessaria una lunga trattativa . La voglia di cambiare c'è, dalla cerchia di conoscenti del centrocampista ...

Icardi e l'Inter : un avvincente e-feuilleton che racconta di vacanze esotiche - amori - sfregi e tradimenti : un avvincente e-feuilleton a puntate il social-intreccio tra l'Inter, Mauro Icardi e Wanda Nara . Dopo la noiosissima serie dei regali faraonici elargiti alla moglie-manager - vacanze esotiche ...

Pari Napoli-Torino - Juve a +13. Vince l'Inter - senza Icardi - . Stasera Roma-Bologna : Il Napoli sbatte sul muro eretto dal Torino, salvato dalle ripetute prodezze di Salvatore Sirigu, e perde ulteriore contatto dalla capolista Juventus, ora a più 13. Bravo il portierone granata ad ...

L'Inter vince contro la Sampdoria per 2-1 - Spalletti : mi sarebbe piaciuto avere Icardi nello spogliatoio : L'Inter vince contro la Sampdoria per 2-1 e resta salda al terzo posto. In gol D'Ambrosio per il momentaneo vantaggio interista al 28' della ripresa, due minuti dopo arriva il pari di Gabbiadini, i ...

L’Inter sa vincere anche senza Icardi - Samp ko : L'Inter batte la Sampdoria, trova il terzo successo consecutivo in otto giorni, e dimostra ancora di sapere vincere anche senza Mauro Icardi, trascinata dalla prova convincente di Perisic e soprattutto di Nainggolan che torna al gol e regala i tre punti ai compagni di squadra. Gioisce Luciano Spalletti che corre addirittura in campo ad abbracciare il belga. Lo ha fortemente voluto la scorsa estate, lo ha scelto come leader e questo gol potrebbe ...

L'Inter vince ancora : Sampdoria ko 2-1. Icardi e Wanda Nara a bordo campo : L' Inter di Luciano Spalletti vince ancora senza Mauro Icardi, a bordo campo con Wanda Nara sorridente e festante per la vittoria della sua squadra. A decidere la sfida in favore dei nerazzurri le ...

L’Inter vince ancora senza Icardi : 2-1 alla Sampdoria : In rete anche Gabbiadini Due su due. Seconda vittoria di fila per l’Inter senza Icardi. I nerazzurri di Spalletti hanno battuto la Sampdoria dopo aver vinto in Europa League contro il Rapid Vienna. Hanno vinto senza Maurito ancora “infortunato” dopo aver perso la fascia di capitano che è stata affidata a Handanovic. La partita si è decisa nel secondo tempo. I gol in pochi minuti. Prima il vantaggio dell’Inter con D’Ambrosio. ...

Ssd Colonna (pattinaggio) : Sofia Roma vince al trofeo Internazionale… di Roma - altri quattro sul podio : Roma – Le difficoltà non hanno fermato il settore pattinaggio del Colonna. Le ragazze allenate da Federico Tassini e dalla sua collaboratrice Naomi Romagnoli hanno dovuto “stringere i denti” negli ultimi tre mesi, vale a dire dopo che il pallone polivalente intitolato a “Don vincenzo Palamara” è stato “scoperchiato” da fortissime raffiche di vento nell’ultima domenica di ottobre. «In questo periodo le ragazze si sono potute allenare poco, ...

Inter vince di rigore a Vienna Senza Icardi - segna Lautaro Lazio ko in casa col Siviglia 0-1 Ora il Napoli a Zurigo : 1-3 Live : I nerazzurri vincono la sfida dell’andata dei sedicesimi con gli austriaci riportando un po’ di serenità in un ambiente terremotato dal caso di Maurito, ormai ex capitano

L'Inter senza Icardi vince a Vienna - decide Lautaro Martinez : Aspettando di capire se e come si ricomporrà la frattura con Mauro Icardi, L'Inter si gode il suo alter ego. Indossa il numero dieci, ha il sangue argentino come l'ex capitano e sta iniziando a ...

L'Inter vince anche senza Icardi : Rapid Vienna ko 1-0 con Lautaro Martinez : L'Inter di Luciano Spalletti, nonostante il caso Icardi, vince l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Rapid Vienna. La fascia tolta dal braccio al bomber argentino e la sua ...