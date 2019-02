Icardi salta anche la Fiorentina | l' Inter si tutela | ecco il suo programma

Inter - domani visite mediche per Icardi : salta l'Europa League : MILANO - Controlli medici domani per Mauro Icardi . L'attaccante argentino dell' Inter si sottoporrà ad accertamenti dopo l'infiammazione al ginocchio destro rimediata nella scorsa settimana. Lo staff ...

Inter - vittoria sul filo dei nervi! Grinta e caratteri forti al potere - ma salta ogni schema : Lautaro Martinez fa già dimenticare Icardi : L’Inter supera la Sampdoria per 2-1, segnando 2 gol e subendone uno nello spazio di 5 minuti. Nerazzurri che si affidano alla Grinta dei giocatori di personalità, ma che in campo faticano ad esprimere bel gioco La crisi Icardi in casa Inter ha portato con sè due vittorie. Poteva andare peggio, almeno dal punto di vista dei risultati, senza dubbio. Prima il successo sul Rapid Vienna in Europa League, poi la vittoria del pomeriggio ...

Inter - Icardi salta il Rapid Vienna. Ormai è rottura. E Spalletti : si è autoescluso| Tolta fascia di capitano : Intanto, la sorella di Icardi, Ivana, che non è in buoni rapporti con Wanda Nara, ha voluto commentare su Twitter l'accaduto con sarcasmo : «Cronaca di una morte annunciata. Povero fratello mio, ...

