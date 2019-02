Dopo i numerosi problemi di connessione riscontrati in queste ore con la versione PC di

eurogamer

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Nelle ultime ore i giocatori PC di Apex Legends stanno riscontrando gravidi connettività ai server, per essere più precisi, in molti non riuscivano ad andare oltre la schermata di caricamento iniziale, e di conseguenza raggiungere la lobby.Come riporta VG247, EA sembrava essere conscia del problema e tramite un post su Twitter ha rassicurato i giocatori:diad Apex Legends su PC? Ci stiamo lavorando e vi aggiorneremo non appena sarò tutto risolto."Leggi altro...