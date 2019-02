Che tempo fa su Marte? Ecco il report che farà la felicità dei meteorologi

Chelsea - Sarri : "Futuro? Devo pensare Che allenerò qui per molto tempo" : Dopo l'eliminazione dalla FA Cup per mano del Manchester United, il futuro sulla panchina del Chelsea di Maurizio Sarri è ancora più in bilico. Decisiva potrebbe essere la finale di Coppa di Lega di ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati day3. Vettel macina chilometri - Che marcia della Ferrari! Kvyat firma il miglior tempo : Terzo giorno di Test F1 collettivi andato in archivio a Barcellona (Spagna) e la prima novità di questo day-3 è non vedere una Ferrari davanti. È stato il russo della Toro Rosso Daniil Kvyat a firmare il miglior tempo, sfruttando alla perfezione negli ultimi minuti il compound C5 (il più morbido). Alle sue spalle il finlandese Kimi Raikkonen con la sua Alfa Romeo. Il Campione del Mondo 2007 ha spinto la C38 al limite ottenendo il tempo di ...

LIVE Schalke 04-ManChester City - Champions League in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Schalke 04 e Manchester City, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2018-2019. Si gioca alla Veltins Arena di Gelsenkirchen. Il Manchester City si è qualificato per gli ottavi arrivando primo nel girone F con 13 punti, mentre lo Schalke 04 si è classificato secondo nel non complesso girone D con 11 punti. I tedeschi, allenati da Domenico Tedesco, dovrebbero ...

Tav : la società Che gestisce i lavori prende tempo : La Telt ha deciso ieri all'unanimità un breve rinvio della pubblicazione dei bandi di gara da 2,3 miliardi di euro, necessari per affidare i lavori del tunnel di base

'Sono uscita dalla droga con l'amore. Quando sei all'inferno capisci Che hai poco tempo per vivere e non puoi sprecarlo' : L'attrice ha parlato di molestie ai Lunatici di Rai Radio 2: 'Nel mondo del cinema, è capitato una sola volta'

"Sono uscita dalla droga con l'amore. Quando sei all'inferno capisci Che hai poco tempo per vivere e non puoi sprecarlo" : "Avevo già avuto il vago sentore che gli uomini fossero un pochino esagerati e anche un po' pericolosi". Eleonora Giorgi non è stata fortunata con le sue esperienze con i maniaci sessuali da giovane. A I Lunatici di Rai Radio 2 ha parlato, tra le altre cose, di molestie sessuali e del movimento #metoo, raccontando le sue esperienze frammentate. Le racconta senza rabbia, perché "trovo assurdo tirare fuori le storie del ...

Il giornalismo al tempo dei robot Che fanno i giornalisti : 'E dando un contributo all'economia', come mi disse un anno fa Francesco Marconi che ai tempi era a capo dell'innovazione dell'agenzia americana e oggi fa lo stesso per il Wall Street Journal. Se AP ...

Che fuori tempo Che fa Anticipazioni : gli ospiti di stasera 18 febbraio 2019 : Nuovo appuntamento con il talk di attualità condotto da Fabio Fazio, ecco tutti gli ospiti di questa puntata.

Che tempo che Fa - Loredana Bertè scoppia in lacrime nel ricordare la sorella Mia Martini : Loredana Bertè ieri, è stata ospite a Che Tempo che fa il salotto della domenica sera condotto da Fabio Fazio. Durante l'intervista la cantante calabrese ha parlato del ritorno sul palco dell'Ariston e della fiction di Rai1 dedicata a Mia Martini. Loredana Bertè dopo la delusione sanremese aveva disertato la puntata di Domenica In, che viene trasmessa dall'Ariston dopo la fine della kermesse. Ieri, però ha accettato l'invito di Fazio ed ha ...

Ascolti tv - testa a testa tra Che tempo che fa e Non mentire : testa a testa tra Che tempo che fa e Non mentire. Il programma di Rai1 ha ottenuto, nel prime time del 17 febbraio, 3.830.000 telespettatori e uno share del 14.9%. A seguire “Che tempo che fa – Il tavolo” ha ottenuto il gradimento di 2.294.000 spettatori con il 13.3/ di share. Su Canale5 la prima puntata della fiction con Alessandro Preziosi e Greta Scarano ha invece segnato 3.560.000 telespettatori e il 15.48% di ...

Che tempo Che Fa - Loredana Bertè : 'Io non l'ho visto il Premio Ariston. Ce l'ha Bisio!' : Ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai1 nella puntata di domenica 17 febbraio, Loredana Bertè ha scherzato con il conduttore sul Premio Ariston che le hanno dato a Sanremo. 'Io...

Che tempo che fa - Matteo Renzi umiliato da un pennuto : mentre lui era in studio da Fazio... Figura tragica : Domenica 17 febbraio su Canale 5, Paperissima sprint di Antonio Ricci ha ottenuto 4.478.000 spettatori con il 17.2%, "superando in sovrapposizione l'ospitata dell'ex segretario del Pd". Si legge su affaritaliani.it. L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi era infatti in onda a Che tempo che fa d