Autonomie | Conte | Non saranno tolte risorse ad altre Regioni'

Conte : “Non serve manovra correttiva - ci sono misure prudenziali. Sì a rafforzare Autonomie senza tagli a regioni del Sud” : Il premier Giuseppe Conte in question time al Senato ribadisce che la crescita ripartirà nella seconda metà dell’anno e assicura che non è “necessaria alcuna manovra correttiva” perché “dobbiamo solo continuare nel razionale ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie già stanziate”, oltre al fatto che ci sono “misure prudenziali che ci mettono al riparo” (i 2 miliardi accantonati in manovra ricordati ...