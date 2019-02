TELECOM ITALIA I consigli di Orange e Deutsche Telekom

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 5% - TELECOM ITALIA a +1 - 17% - 19 febbraio 2019 - : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari chiude in rosso. Sul listino principale tra i titoli in rialzo c'è ancora Tim. Male i bancari

Borsa Italiana oggi/ TELECOM ITALIA a +0 - 5% - Ubi Banca a -3 - 3% - 19 febbraio 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rosso. Sul listino principale tre soli titoli in verde. Male in particolare i Bancari

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0 - 58% - TELECOM ITALIA a +3 - 19% - 18 febbraio 2019 - : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale si mettono in evidenzia Telecom Italia e Unicredit. Male Brembo

BORSA ITALIANA OGGI/ TELECOM ITALIA a +3 - 1% - Moncler a +2 - 1% - 18 febbraio 2019 - : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari si muove in lieve rialzo. Sul listino principale continua a salire Telecom Italia. Bene anche Moncler

Borsa Italiana oggi/ TELECOM ITALIA a +6 - 3% - Saipem a +4 - 6% - 15 febbraio 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari ha virato in rialzo. Sul listino principale svetta Telecom Italia. Molto bene anche Saipem

Piazza Affari : su di giri TELECOM Italia : Ottima performance per la compagnia telefonica , che scambia in rialzo del 6,90%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Telecom mantiene forza relativa ...

TELECOM ITALIA - svolta sulle azioni : CDP comprerà altri titoli : La Corte dei Conti ribadisce il ruolo centrale e di promozione svolto da CDP a sostegno dell'economia Italiana: https://t.co/BvCkMPRaw0 pic.twitter.com/YY3MipZiR9 - Gruppo CDP, @GruppoCdp, February ...

Borsa Italiana oggi/ Fca a -1 - 9% - TELECOM ITALIA a -2 - 8% - 8 febbraio 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari passa in rosso. Sul listino principale sale Unicredit, mentre scendono Telecom Italia e Fca

Indicazioni rialziste per TELECOM Italia : Chiusura del 6 febbraio Risultato positivo per la compagnia telefonica , parte del FTSE MIB , che lievita dello 0,32%. Operatività odierna: Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di ...

Borsa Italiana oggi/ TELECOM ITALIA a +2% - Fca a -1 - 9% - 4 febbraio 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari passa in rosso. Sul listino principale si fa notare Fineco. Bene anche Telecom Italia. Male Fca

Effervescente il comparto TELECOMunicazioni in Italia - +1 - 77% - - seduta effervescente per TELECOM Italia : Slancio per l' indice del settore Telecomunicazioni che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell' indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni . Il FTSE Italia ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per TELECOM Italia : Seduta decisamente positiva per la compagnia telefonica , che tratta in rialzo del 2,36%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Telecom più ...

Iliad installerà le proprie antenne sulle torri del Gruppo TELECOM Italia : Iliad potrà usare le torri di INWIT per sviluppare la propria copertura fino al 4G e per implementare le nuove frequenze 5G. Ecco tutti i dettagli L'articolo Iliad installerà le proprie antenne sulle torri del Gruppo Telecom Italia proviene da TuttoAndroid.

TELECOM ITALIA/ Quello che Vivendi finge di non capire sulla rete telefonica : TELECOM ITALIA deve riuscire a valorizzare la sua rete prima che sia obsoleta. E può farlo solo trovando un accordo con Open Fiber