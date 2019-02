Padova | casa esplode per una fuga di gas | nessuna persona coinvolta

Padova - dopo lite con la moglie figlio di boss pentito si toglie la vita - in casa 104 armi : E' finita tragicamente la vita di Giuseppe Siino, figlio 47enne di Angelo, boss dei 'Corleonesi', poi pentito per diventare uno dei più rilevanti collaboratori di giustizia. Ma questa storia 'maledetta' non avrebbe nulla a che fare con fatti di cosche e criminalità organizzata. Il figlio del boss si è suicidato sabato nella sua abitazione in provincia di Padova con un colpo di pistola dopo una lite con la moglie. Nessuna storia di mafia dunque: ...

Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi : basket - stasera la semifinale di coppa Italia Calcio : serie B - oggi pomeriggio Padova-Foggia : Nella foto l'ingresso del Nelson Mandela Forum di Firenze. È il palazzo dello sport in cui da giovedì si giocano le partite della final eight di coppa Italia nel basket maschile. Eliminate le due favorite, Milano e Venezia, fuori pure Varese e Avellino. Gli irpini sono stati ...

Padova - la passeggera si lamenta per la guida. L’autista sbrocca : “Io razzista? Non rompere. Andate a casa vostra” : Una scena ripresa all’interno di un bus di Padova. L’autista viene richiamato da una passeggera che si lamenta per un azzardo alla guida, lui se la prende e inizia un aspro confronto con la donna, una straniera, che gli dà anche del “razzista“. “Non sono razzista, ne ho i coglioni pieni di voi, Andate a casa vostra, non rompere i coglioni alla gente che lavora” e una sfilza di bestemmie. Poi viene redarguito ...

Magie Bonazzoli e Casasola : dal Padova alla Salernitana - è una B di talento : La Serie B è ripartita col botto dopo la pausa invernale, così come il Red Bull B-Best. Il contest realizzato da La Gazzetta dello Sport e Red Bull che propone 5 categorie di merito in ogni giornata disputata nel campionato di Serie B: Carisma, Cuore, Energia, Genio e Extra-Time sono le categorie che rappresentano chi si è ...