Airborne Kingdom è il nuovo gestionale del creatore di A Case of Distrust

eurogamer

: #AirborneKingdom è il nuovo titolo del creatore di #ACaseofDistrust - Eurogamer_it : #AirborneKingdom è il nuovo titolo del creatore di #ACaseofDistrust -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Ben Wander (ex-sviluppatore di Visceral Games) è famoso per aver sviluppato completamente da solo il titolo indie Aof, che ha riscosso notevoli successi. Oggi Wander ed il suoteam di The Wandering Band presentano ilCome riporta Polygon, il gioco mette nella mani del giocatore il controllo di una città volante (pensate a Columbia di Bioshock Infinite). Per espandersi bisognerà contattare le civiltà "inferiori" e convincere il maggior numero possibile di cittadini ad unirsi alla città fluttuante. Attualmente il titolo è atteso su PC nel 2020, di seguito abbiamo stilato un elenco delle caratteristiche chiave diCosa ne pensate?è riuscito ad incuriosirvi?Leggi altro...