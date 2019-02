Trono Classico | Teresa Langella fa un gesto che spiazza

Uomini e Donne - Trono Classico : NATALIA e ANDREA vicini al bacio - ma lei… : Nel corso delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, il trono classico di Ivan Gonzalez ha preso una piega decisamente inaspettata a causa dell’arrivo in studio di ANDREA Zelletta, il nuovo tronista. Come abbiamo già anticipato ai nostri lettori, l’ultimo arrivato si è dichiarato interessato a NATALIA Paragoni che, a sua volta, non ha disdegnato le sue attenzioni nei confronti della new entry. Lo spagnolo rischia, quindi, di ...

Trono Classico - Teresa : la famiglia chiede scusa ad Andrea Dal Corso : Andrea Dal Corso del Trono Classico nella bufera: parla il cugino di Teresa Langella Andrea, dopo aver rifiutato di mettersi insieme alla tronista, è finito nell’occhio del ciclone. Difatti il giovane ex corteggiatore del Trono Classico di Uomini e Donne è stato criticato molto duramente un po’ da tutti sui social, reo di aver di aver illuso Teresa. Sarà davvero così? Intanto il cugino di Teresa Langella, poco fa, ha voluto chiedere ...

Trono Classico - perché Eleonora e Oscar erano assenti alla scelta di Teresa? Parla lei : Uomini e Donne. Eleonora e Oscar assenti alla scelta di Teresa: c’entra la lite con Raffaella Mennoia? Parla l’ex corteggiatrice I fan di Eleonora Rocchini e Oscar Branzani non hanno potuto fare a meno di notare la loro assenza al serale di Uomini e Donne. perché i due, pur essendo tra le coppie più longeve uscite […] L'articolo Trono Classico, perché Eleonora e Oscar erano assenti alla scelta di Teresa? Parla lei proviene da ...

Uomini e Donne - Trono Classico : LUIGI pronto alla scelta [anticipazioni] : Con la scelta di Teresa Langella sono iniziate le puntate speciali in prime time di Uomini e Donne. Se venerdì 22 febbraio sarà possibile assistere all’epilogo del percorso di Lorenzo Riccardi, la settimana successiva (il 1° marzo) dovrebbe essere il turno di LUIGI Mastroianni. Quest’ultimo ha quindi registrato il suo ultimo appuntamento pomeridiano, scopriamo insieme com’è andato… Le anticipazioni segnalano che Maria De ...

Trono Classico - Teresa attaccata da Emanuele Mauti : “Cattiva” : Teresa Langella del Trono Classico criticata duramente da Emanuele Mauti Ieri sera c’è stata la scelta di Teresa Langella. La ragazza, come tutti sapranno, ha scelto Andrea, il quale però ha risposto no, creando un putiferio mediatico. Difatti tanti sui social hanno voluto dire la loro, schierandosi o dalla parte della tronista o dalla parte del corteggiatore del Trono Classico. E tra questi ha voluto dire la sua anche Emanuele Mauti, il ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Il Doppio Gioco di Natalia! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: lite in studio tra Andrea e Ivan. Angela ha le idee chiare su quale sia il suo corteggiatore preferito. Situazione incerta, invece, tra Irene e Valentina. Poche ore fa presso gli studi Mediaset si sono registrate le puntate di Uomini e Donne Trono Classico. Ecco nel dettaglio quali sono state le vicende che caratterizzeranno le prossime puntate del format Classico. La prima storia ad essere trattata ...

Uomini e Donne/ Giulia sorprende Lorenzo - ma per la scelta non basta - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Andrea Cerioli, Teresa Langella e Lorenzo Riccardi: come passeranno San Valentino dopo la scelta?

Trono Classico : Andrea Dal Corso rompe il silenzio dopo la scelta : Andrea Dal Corso del Trono Classico torna sui social: il gesto è inequivocabile Teresa, come tutti sapranno, avrebbe scelto Andrea Dal Corso, il quale avrebbe risposto no. Sarà andata davvero così? Chissà, intanto quest’ulimo ha fatto parlare in queste ore anche per un altro motivo. Quale? Andrea Dal Corso ha rotto il silenzio dopo la scelta di Teresa, tornando nuovamente sui social dopo settimane di assenza. Difatti il blog ...

Trono Classico - ex tronista di Maria De Filippi operata : come sta ora : Elga Enardu operata: come sta ora la ex tronista di Maria De Filippi Alcuni anni fa Elga Enardu ha partecipato in qualità di tronista al Trono Classico di Uomini e Donne. E in quella circostanza la giovane ragazza ha conosciuto Diego Daddi, con il quale è anche convolata a nozze non molto tempo fa. Tuttavia questa non sono state proprio ore facilissime per Elga. Cosa le è successo? La ex tronista di Maria De Filippi è stata operata per un nodulo ...

Anticipazioni Trono Classico - Luigi : ultime esterne e annuncio scelta : Uomini e Donne Anticipazioni, Luigi Mastroianni annuncia la scelta: le ultime esterne con Irene e Valentina Questo primo pomeriggio, 13 Febbraio 2019, si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. Anche oggi, come rivela Il Vicolo delle News, ovviamente si è parlato di Luigi. Il tronista siciliano è pronto. Il […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico, Luigi: ultime esterne e annuncio scelta proviene da Gossip ...

News Trono Classico - Lorenzo Riccardi sceglie Claudia : cosa gli ha detto : Lorenzo Riccardi ha scelto Claudia, che gli ha detto di sì a Uomini e Donne E’ impossibile arginare le fughe di notizie quando si tratta di Uomini e Donne e delle scelte del Trono Classico. Purtroppo ciò che è sempre mancato al programma è il proverbiale bello della diretta. Tutti è registrato e si viene a sapere con settimane d’anticipo. Mediaset ha preparato per l’occasione delle scelte uno speciale Uomini e Donne di sera ...

Trono Classico Andrea e Arianna - tempo di traguardi : Cerioli festeggia : Trono Classico, Andrea e Arianna, è già tempo di traguardi: Cerioli festeggia, il gesto per la Cirrincione Per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione è già tempo di traguardi. Nella fattispecie la coppia da poco sbocciata al Trono Classico di Uomini e Donne ha festeggiato il primo mese ufficialmente passato insieme: 12/01/2019 – 12/02/2019. Naturalmente i due […] L'articolo Trono Classico Andrea e Arianna, tempo di traguardi: Cerioli ...

Anticipazioni Trono Classico - Lorenzo ha scelto Claudia : il gossip : Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo Riccardi: le news Stiamo per darvi Anticipazioni del Trono Classico da prendere con le pinze, perché saprete che le registrazioni delle scelte avvengono senza pubblico al momento. Detto ciò, è altrettanto vero che sta circolando sul Web il nome della scelta di Lorenzo Riccardi. Claudia Dionigi o […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico, Lorenzo ha scelto Claudia: il gossip proviene da ...

Uomini e Donne/ Dall'annuncio al silenzio : tutto pronto per lo speciale La Scelta di Teresa - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Si avvicinano le nozze di Clarissa e Federico e l'ex tronista svela nuovi dettagli in merito...