ThyssenKrupp | condannati ma liberi in Germania | ora i manager chiedono di archiviare

(Di martedì 19 febbraio 2019) Il tribunale di Essen potrebbela richiesta di procedere all’arresto di due alti dirigenti dellain via definitiva per il disastro nello stabilimento torinese in cui nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 morirono 7 operai. La richiesta di archiviazione è stata presentata dagli avvocati dell’amministratore delegato Harald Espenhahn – condannato in Cassazione a 9 anni e 8 mesi – e Gerald Priegnitz (consigliere del gruppo), condannato dalla Suprema Corte a 6 anni e 10 mesi. La notizia della richiesta di archiviazione è stata data all’inviato delle Iene Alessandro Politi dal giudice che si occupa di applicare la condanna italiana in, Johannes Hidding. Secondo la mozione dei legali dei due dirigenti – non ancora discussa – “la sentenza italiana non è legalmente eseguibile in: il ...