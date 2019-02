Oggi voto in Giunta | tensioni M5s Ma Rousseau ha già chiuso la pratica

Caso Diciotti - Oggi il voto al Senato : M5s pronto a salvare dal processo Matteo Salvini : La Giunta per le immunità del Senato si riunirà alle 13:30 per decidere se concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul Caso Diciotti. Ieri gli iscritti del Movimento 5 Stelle si sono espressi online decidendo di negare il processo al vicepresidente del Consiglio. Ecco i numeri in Giunta e come si svolgerà la votazione.Continua a leggere

Luigi Di Maio ringrazia gli iscritti a Rousseau su Facebook : piOggia di critiche dopo il voto a favore di Salvini : Il commento di Luigi Di Maio su Facebook per ringraziare gli iscritti dopo la votazione su Rousseau sul caso Diciotti ha scatenato le tifoserie amiche e rivali. In molti si sono scagliati sul social ...

Diciotti : 'no' al processo a Salvini da 60% votanti M5S. Di Maio : 'Avanti così - è democrazia'. Oggi voto in Giunta : I Cinquestelle si spaccano ma 'salvano' il ministro dell'Internosul caso della nave della Guardia Costiera e l'autorizzazione a procedere chiesta dal Tribunale dei Ministri. L'alleato di governo ...

Diciotti - dopo il sì all’immunità degli iscritti M5s Oggi il voto per Salvini : ecco su quanti senatori può contare : dopo settimane di tensioni, polemiche e superato il voto online degli iscritti M5s, oggi la giunta per le Immunità di Palazzo Madama vota sulla concessione dell’immunità a Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti. La convocazione è nell’Aula di Sant’Ivo alla Sapienza per le 13.30. Il governo si presenta al giorno del giudizio, almeno sulla carta, compatto: la base 5 stelle ha votato in maggioranza per il no al processo ...

Diciotti - Oggi il voto in Giunta : l’ultima parola all’Aula con scrutinio palese : È il giorno della verità per Matteo Salvini. La Giunta per le Immunità di Palazzo Madama si riunirà alle 13.30 nell’Aula di sant’Ivo alla Sapienza per decidere se mandare a processo o no il vicepremier e ministro dell’Interno in merito alla vicenda della nave militare Diciotti: l’accusa nei suoi confronti è di sequestro di persona aggravato per non aver fatto sbarcare 177 migranti. Il presidente della Giunta Maurizio ...

Caso Diciotti - il voto online dei 5 stelle Oggi su Salvini : diretta | Sky Tg24 | : Gli iscritti al Movimento possono votare fino alle 20 sulla piattaforma Rousseau. Dopo le polemiche cambia il quesito. Il ministro dell'Interno: "Italiani sanno che ho agito per il loro bene". La ...

Oggi il verdetto sul caso Diciotti. La piattaforma Rousseau in tilt - il voto slitta di un’ora : Rousseau down. Troppe le persone connesse sulla piattaforma grillina, dove Oggi gli iscritti 5 Stelle sono chiamati a esprimersi sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Matteo Salvini. Il boom di accessi al sito M5S ha costretto i vertici del Movimento a posticipare di un’ora (dalle 11, non dalle 10, fino alle 20) la votazione e ...

Caso Diciotti - Oggi il voto online ma la piattaforma Rousseau va subito in crash : Si vota dalle 10 alle 19 sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle. Gli iscritti possono decidere online se i parlamentari M5s dovranno concedere l'autorizzazione al tribunale di Catania per ...

Caso Diciotti - Oggi il voto su Rousseau. Il M5s 'Nessun allarmismo - stesso meccanismo della Giunta' : Cronaca Torino, Appendino si schiera per il processo al ministro dell'interno di JACOPO RICCA Ma anche dalla base risulta qualche malumore per come si sta muovendo il Movimento sulla vicenda mentre ...

Caso Diciotti - Oggi il voto degli elettori M5S<br>Salvini : "Di Maio è una persona corretta" : Al via oggi le operazioni di voto degli elettori del Movimento 5 Stelle sul Caso Diciotti. Dalle 10 alle 19 oggi, tramite la piattaforma Rousseau, gli elettori dovranno esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, dando così l'indicazione vincolate ai senatori M5S che saranno chiamati ad esprimersi in Senato.Il diretto interessato, questa settimana impegnato in Sardegna per la campagna elettorale in vista delle ...

Salvini - Oggi voto online dei 5 stelle sul caso Diciotti. LIVE - : Gli iscritti al Movimento possono votare dalle 10 alle 19 sulla piattaforma Russeau. Il ministro dell'Interno: "Spero che non finisca come Sanremo". La senatrice Nugnes: "Voterò per il processo". ...

Processo a Salvini - Oggi il voto online del M5S. A rischio tenuta governo. Grillo boccia il quesito : Dalle 10 di questa mattina gli iscritti del Movimento sono chiamati a esprimersi, sì o no, sull'immunità parlamentare del ministro dell'Interno Salvini sul caso Diciotti. 'Dormo tranquillo e rifarei ...

Voto su Salvini - Oggi il verdetto dei 5 Stelle. Governo a rischio : Silvio Berlusconi va in tv da Barbara D'Urso e attacca: «I 5 Stelle non sanno niente di storia, di economia. Sono come i bambini dell'asilo " con rispetto per i bambini». Ancora: «È il Governo più ...

Autonomia - la ministra Stefani : “Oggi non c’è voto - ma inizia iter”. Gallo (M5s) : “Tutta questa fretta non ha senso” : inizia l’iter dei testi sulle autonomie regionali, anche se dentro il governo ancora non c’è l’intesa definitiva. “Sono soddisfatta”, ha dichiarato la ministra degli Affari regionali Erika Stefani, “perché questa sera i testi sulle autonomie arrivano in consiglio dei ministri. La procedura non prevede in cdm voti sui testi. Siamo consapevoli che il percorso non è concluso, ma siamo ottimisti sul risultato ...