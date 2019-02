Kim Kardashian esplode nell’abito vintage

(Di martedì 19 febbraio 2019) Kimha catalizzato l’attenzione degli Hollywood Beauty Awards grazie ai social e all’abito che ha indossato. Non è certo nuova a scelte azzardate in fatto di abbigliamento. Kimera agli Hollywood Beauty Awards solo in veste di accompagnatrice del suo parrucchiere Chris Appleton. La star dei reality non si è nemmeno fermata sul red carpet per le foto di rito ma, ancora una volta e grazie ai social, l’attenzione mediatica è stata tutta per lei. O meglio, per l’outfit che ha indossato.Non è certo nuova a scelte azzardate in fatto di abbigliamento ma non si pensava che Kimpotesse fare peggio del look scelto per il red carpet dell’amFAr, un Versace che non è riuscito a contenere le sue forme esplosive.Per la serata la signora West ha optato per un vestito di Thierry Mugler caratterizzato da un corpetto con bande sottilissime, che coprono giusto il necessario. Il modello, che ha sfilato in passerella nel lontano 1998, rendeva volgare pure la modella. Figuratevi dunque l’effetto che ha creato su Kim