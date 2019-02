Var | polemiche a Ferrara e a Udine Accuse da SPAL e Chievo

Caos Var-Chiesa - arriva il retroscena dopo le polemiche - : Il retroscena è raccontato dalla Gazzetta dello Sport: 'Ho commesso fallo su Chiesa', avrebbe ammesso il difensore degli estensi davanti ai suoi compagni all'interno dello spogliatoio, scagionando di ...

Var e polemiche - la Spal attacca Chiesa : “persona poco seria” : Spal e Fiorentina si sono affrontate ieri in un incontro che ha generato notevoli polemiche dal punto di vista arbitrale Nella giornata di campionato che si concluderà questa sera con la gara della Roma, vi sono state alcune decisioni arbitrali che hanno fatto molto discutere. La Var è intervenuta per sedare le polemiche, ma in alcuni casi le ha alimentate come ad esempio nell’incontro tra Spal e Fiorentina. Passando ai fatti, alla ...

Serie A - Regole e polemiche : protagonista è il Var : S tavolta la storia la fa il Var, al di là di regolamenti, senso logico e buon senso. Perché di norma ciò che è successo al Mazza di Ferrara è ineccepibile: tecnologia che interviene per segnalare un ...

La Fiorentina vince 4-1 in casa della Spal. Polemiche sul Var : La Fiorentina di Pioli vince con merito per 4-1 sul campo della Spal di Semplici grazie ai gol di Edimilson, Veretout, Simeone e Gerson che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio di Petagna. La partita, ...

Serie A - Spal-Fiorentina 1-4 : gol e polemiche - Var protagonista : Succede tutto nel secondo tempo. A Ferrara la ripresa regala sorprese e colpi di scena. La Fiorentina batte 4-1 la Spal, ma i padroni di casa recriminano perché sul punteggio di 1-1 è stato annullato ...

Rubiales ha parlato a Marca spegnendo le polemiche dei club sul Var : Sulla possibilità di organizzare una Coppa del Mondo Rubiales è ottimista: Siamo un grande paese, sempre in via di sviluppo. Se si presenterà l'occasione ne parleremo alla FIFA e approfitteremo dell'...

Atletico Real Madrid - polemiche da Var : i Colchoneros criticano le scelte su Twitter : "Il VAR, stella del derby" : ci ha pensato il Mundo Deportivo a premiare il protagonista indiscusso della sfida tutta madrilena nella Liga, confronto tra Atletico e Real vinto dai Blancos al Wanda ...

FA Cup : il Chelsea passa ma Higuain non incide - ancora polemiche sul Var : ROMA - Un debutto anonimo. Non è certo memorabile la prima di Higuain nel Chelsea di Sarri. I Blues comunque battono lo Sheffield Wednesday 3-0, con doppietta di Willian che supera i 50 gol in ...

Rizzoli : «Var strumento utile - ma non eliminerà le polemiche» : MILANO - " Il VAR è uno strumento utile, un aiuto per noi e uno strumento molto importante di cui nessuno vuole fare a meno. Certamente il VAR non eliminerà le polemiche ". Queste le parole del ...

Rizzoli : 'Var non elimina le polemiche' : ANSA, - MILANO, 22 GEN - "La Var è un aiuto, uno strumento importante e utile. Nessuno ha paura a utilizzarlo o intenzione di farne a meno. La Var, però, non eliminerà mai le polemiche: ognuno la vede ...

Liga - Barca-Leganes 3-1. Gol di Suarez alimenta polemiche sul Var : Il VAR crea polemiche nella Liga spagnola. Al 72' di Barcellona e Leganes è arrivata la rete del 2-1 di Luis Suarez che, oltre a portare i compagni in vantaggio, ha anche contribuito ad ...

Milan - figuraccia e polemiche. Ancora una beffa senza il Var : ATENE - La beffa è doppia. L'Europa League è l'ultimo torneo che Ancora resiste all'introduzione del Var, ormai prossima anche in Champions , dagli ottavi di finale, mentre in Europa League arriverà ...