U&D | trono over | Gemma in lacrime dopo la lite con Rocco | scontro tra Ida e Riccardo

U&D - Nino del Trono Over a Striscia : non avrebbe pagato una dipendente : Nino Castanotto, partecipante messinese di Uomini e Donne, é stato contattato dal tg satirico Striscia la notizia. Il cavaliere del Trono Over è stato accusato da una dipendente di non averla pagata. Quest'ultima, raggiunta dalla storica inviata Stefania Petix, ha dichiarato di aver lavorato per diciotto anni alle dipendenze di Castanotto. Anche alcuni clienti dell'agenzia di viaggi di Nino hanno raccontato la loro versione dei fatti, senza ...

U&D - puntata di oggi del trono over : Angela ha trovato l'uomo giusto in Beniamino : Torna oggi pomeriggio una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al trono over, nella quale tra i protagonisti dovrebbe esserci la dama Angela Di Iorio che sta continuando a portare avanti la sua conoscenza con il corteggiatore Beniamino. Sembra che tra i due stia procedendo tutto per il meglio, e chissà che la signora napoletana non abbia finalmente trovato la persona giusta al dating-show di Maria De Filippi. Inoltre, come è già emerso ...

U&D - spoiler trono di Luigi : tensioni tra Irene a Valentina : Nel corso dell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, avvenuta ieri 10 febbraio, sono volati insulti nello studio di Maria De Filippi. Protagonista Irene Capuano, corteggiatrice di Luigi, che durante una lite con il tronista ha fatto delle insinuazioni sull'altra corteggiatrice Valentina circa un presunto fidanzato al di fuori del programma. Indiscrezioni che sono state messe a tacere dalla stessa e che hanno convinto della ...

U&D trono Over - spoiler puntata di oggi : cena romantica per Gemma e Rocco : Inizia una nuova settimana di Uomini e donne e come ogni lunedì, anche oggi 11 febbraio la puntata sarà dedicata alle vicende riguardanti dame e cavalieri del trono Over. Al centro dello studio, come di consueto, si siederà la dama storica Gemma Galgani la quale, dopo settimane di incomprensioni, sembra decisa a riprovarci con Rocco Fredella con il quale, come vedremo, è uscita a cena. Nello studio di Maria De Filippi verrà dato spazio anche a ...

U&D trono Classico puntata di oggi : tensione tra Claudia e Lorenzo a causa di Ivan : Una nuova puntata dedicata al trono Classico di Uomini e donne ci attende oggi 8 febbraio a partire dalle 14.45 su Canale 5, dove vedremo protagonisti Lorenzo Riccardi e Ivan Gonzalez, i quali daranno vita a un battibecco nello studio di Maria De Filippi. Il tutto iniziato dopo che Claudia è arrivata in ritardo all'esterna con Lorenzo perché impegnata a prendere lezioni di ballo proprio dal tronista spagnolo. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci ...

U&D trono over - bufera su Gian Battista e Claire : si frequentavano già : Una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne è andata in onda oggi pomeriggio su canale 5 e come consuetudine ad inizio puntata, al centro dello studio si sono seduti Gemma e Rocco, i quali hanno dato vita ad una lunga discussione, terminata poi con un ballo insieme. Colpo di scena nello studio di Maria De Filippi quando viene mandato un filmato riguardante Claire Turotti e Gian Battista Ronza, dal quale si evince che i due già si ...

Anticipazioni U&D trono classico : Luigi Mastroianni sarebbe pazzo di Valentina Galli : Le Anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne relative alle puntate registrate ieri, 31 gennaio, riportano interessanti novità soprattutto su Luigi Mastroianni che, al momento, sembra il più confuso di tutti. Difatti, mentre Teresa Langella e Lorenzo Riccardi sono già in pausa in attesa delle rispettive scelte che andranno in onda in prima serata dal 15 febbraio, il 23enne catanese sta cambiando le sue preferenze ogni settimana. In ...

U&D - spoiler Trono Over del 30 gennaio : Angela torna e trova un uomo con i soldi : Una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne ci attende anche oggi 30 gennaio a partire dalle 14,40 su Canale 5, puntata durante la quale vedremo il ritorno della chiacchieratissima dama Angela al centro dello studio di Maria De Filippi. La donna nelle scorse puntate, dopo essere stata pesantemente attaccata dagli opinionisti, era uscita in lacrime dallo studio minacciando di non farvi più ritorno. Da quanto rivelano le anticipazioni, la ...

Anticipazioni U&D trono classico : Lorenzo Riccardi è pronto per la scelta : Le Anticipazioni della puntata registrata il 26 gennaio scorso riportano succulenti novità relative al trono classico di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha innanzitutto presentato il nuovo tronista, Andrea Zelletta, un bel ragazzo di 25 anni originario di Taranto che lavora come modello. Il giovane, una volta entrato in studio, ha attirato su di sé subito le attenzioni di Tina Cipollari e, allo stesso tempo, anche di Claudia Dionigi ...

U&D - trono over : tra Roberta e Riccardo potrebbe non funzionare : Dalle anticipazioni del trono over scopriamo che le puntate di Uomini e Donne che andranno in onda questa settimana saranno ricche di colpi di scena, in particolare del periodo forse non facile tra Roberta e Riccardo. Al centro dell'attenzione ci saranno oltre che Gemma Galgani ormai personaggio indispensabile della trasmissione, anche Roberta Di Padua, che siede gia da un po di tempo nel parterre femminile, e che non sta passando inosservata ...

Anticipazioni U&D trono classico : Lorenzo - pronto per la scelta - si lamenta di Claudia : Il 26 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata ai troni di Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez e Lorenzo Riccardi. Quest'ultimo è stato il vero protagonista della registrazione, avendo annunciato di sentirsi pronto per effettuare la sua scelta, prima di avere un battibecco con la corteggiatrice Claudia. Le esterne con Giulia e Claudia Lorenzo Riccardi ha rivelato che questa sarebbe stata la sua ultima registrazione in ...

U&D - registrazione trono classico 26 gennaio : i saluti di Lorenzo e la delusione di Ivan : Il 26 gennaio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, dove è stato annunciato l'arrivo di un nuovo tronista, mentre uno di quelli presenti in studio ha annunciato di essere pronto a fare la sua scelta. Dopo Andrea Cerioli e Teresa Langella, infatti, anche Lorenzo Riccardi sembra essere finalmente pronto a scegliere la sua futura fidanzata fra le sue corteggiatrici , Giulia e Claudia e ad annunciarlo è stato ...

Anticipazioni U&D : il modello Andrea è il nuovo protagonista del Trono Classico : Le imminenti scelte dei 4 protagonisti del Trono Classico, hanno portato la redazione di Uomini e Donne a selezionare dei volti nuovi per la versione giovani della trasmissione; nel corso della registrazione del 26 gennaio, infatti, è stata già presentata la prima new entry. Colui che ha preso il posto di Teresa Langella sulla poltrona rossa, si chiama Andrea e fa il modello; sul portale Witty Tv è stato caricato il video con il quale il ragazzo ...

U&D - registrazione del trono classico di oggi : video presentazione del nuovo tronista : Si sta registrando in questo momento una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne (il famoso people show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi). La registrazione attualmente in corso promette novità e colpi di scena. La prima grande sorpresa per il pubblico è la presentazione ufficiale di un nuovo tronista pronto ad approdare sul trono della trasmissione: il suo nome è Andrea. Uomini e donne anticipazioni, il nuovo ...