U&D | dopo l' addio a Teresa | Antonio torna su IG | ' E' bello rimettere insieme i pezzi'

U&D : Andrea Dal Corso dopo il 'no' alla Langella auspica un chiarimento in privato : Teresa Langella ha scelto la persona che avrebbe potuto essere l'uomo della sua vita. Non mancava nulla: la cornice da favola in un sontuoso castello, l'abito principesco, la festa stellare organizzata da Valeria Marini e la famiglia al completo. Ciò che è mancato, purtroppo, è stata la presenza del suo bel principe azzurro, Andrea Dal Corso, che ha scelto di dire "no" alla ragazza, non varcando la soglia del palazzo. La notizia è rimbalzata su ...

U&D - Andrea torna sui social dopo la scelta : 'Voglio chiarire con Teresa' : Sono passati diversi giorni, ormai, dalla scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne. La tronista, purtroppo, non ha avuto il lieto fine che tanto agognava poiché la persona che ha scelto, Andrea Dal Corso, le ha risposto di no. dopo tale decisione, il ragazzo è stato notevolmente bersagliato sui social da parte di numerosi utenti. La maggior parte delle persone, infatti, ha reputato il suo comportamento estremamente falso e costruito. Andrea, ...

U&D - Dal Corso vuole incontrare Teresa dopo la scelta : 'Se me darai la possibilità' : Sono trascorsi circa tre giorni dalla messa in onda della scelta di Teresa Langella nel Corso dell'appuntamento serale dello "Speciale Uomini e Donne". Come ben sappiamo, la giovane tronista napoletana ha scelto Andrea Dal Corso il quale, però, ha risposto alla dichiarazione con un insolito rifiuto. Il "no" di Andrea non ha permesso un confronto con la scelta di Teresa la quale, come abbiamo avuto modo di notare, è apparsa molto delusa e ...

Gossip U&D - Andrea scrive a Teresa dopo il rifiuto e chiede la possibilità di un confronto : Venerdì sera è andata in onda la prima puntata speciale di Uomini e donne dedicata alla scelta della tronista Teresa Langella, la quale ha portato a compimento il suo percorso dopo circa sei mesi di trono. Una scelta che tuttavia ha scatenato accese polemiche dato che la bella Teresa ha deciso di coronare il suo sogno d’amore con Andrea Dal Corso, ma purtroppo l’esito del corteggiatore non è stato positivo e quindi non c’e stato nessun lieto ...

U&D - Giordano ad Antonio dopo il rifiuto di Teresa : 'Le persone vere si distinguono sempre' : E' stata trasmessa appena due giorni fa la scelta di Teresa Langella, la giovane tronista del trono classico di Uomini e Donne. La ragazza è riuscita a farsi conoscere dal pubblico a Temptation Island (nella veste di tentatrice), proseguendo poi la sua esperienza televisiva sul trono classico, 'offerto' dalla conduttrice del people show Maria De Filippi. Teresa, a detta del pubblico, si è dimostrata vera, autentica e ricca di amore, ma ...

U&D : la De Lellis e Martina Sebastiani attaccano Dal Corso dopo il 'no' a Teresa : La scelta di Teresa Langella ha vinto la lotta degli ascolti contro 'Sanremo Young' condotto da Antonella Clerici. Purtroppo, come ampiamente previsto dai rumors di queste ultime settimane, non c'è stato alcun lieto fine per la bella napoletana. Il suo sogno d'amore si è infranto poco dopo la mezzanotte, quando Andrea Dal Corso non si è presentato nel salone delle feste dove lo attendevano gli invitati, oltre a Tina Cipollari e Gianni Sperti. Le ...

Speciale U&D - duro sfogo di Teresa dopo il rifiuto di Dal Corso : 'Sto male' : E' stata trasmessa ieri, in prima serata, l'attesa scelta della tronista napoletana Teresa Lagella. La ragazza, che ha concluso il suo perCorso sul trono, si ritrova attualmente da sola, malgrado abbia investito testa, cuore e sentimenti. Teresa, infatti, si è dichiarata ad Andrea Dal Corso, ricevendo da quest'ultimo un inaspettato rifiuto. Il corteggiatore prescelto non si è affatto presentato alla scelta, ma si è limitato ad avere un confronto ...

Speciale U&D - Giulia De Lellis contro Andrea dopo il no : 'Ha scansato un fosso' : La scelta di Teresa Langella è stata trasmessa, in prima serata, in data venerdì 15 febbraio nel corso della puntata dello 'Speciale Uomini e Donne'. La giovane tronista casertana ha scelto il trentunenne Andrea Dal Corso che ha successivamente detto "no" alla ragazza. Si è trattata di una scelta molto criticata da parte del pubblico del trono classico del people show condotto da Maria De Filippi ed, in particolare, da tutti i grandi sostenitori ...

U&D : Andrea mette un like su 'Amore è quando ti rovina il rossetto’ dopo la scelta di Teresa : Giungono nuovi indizi sulla scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne. Da giorni si parla con insistenza di Andrea Dal Corso come nuovo fidanzato della partenopea. Nella puntata di domani sera, la prima del serale dedicato alle scelte dei tronisti, assisteremo proprio alla festa di fidanzamento con relativa decisione anche se ormai sembrano esserci pochi dubbi sul finale. A dare manforte a queste voci, oltretutto, è stato un post del modello ...

U&D spoiler : Lorenzo avrebbe lasciato la villa furioso dopo una lite con la Dionigi : In questi giorni si stanno registrando le scelte dei tronisti Lorenzo Riccardi e Teresa Langella. Quella di quest'ultima dovrebbe essere stata registrata lunedì, 11 febbraio, e andrà in onda venerdì sera su Canale 5. Per quanto riguarda quella di Lorenzo, invece, la sua scelta potrebbe essere registrata in questi giorni (qualcuno ipotizza che sia stata registrata ieri). La redazione sta mantenendo la massima riservatezza su quello che è successo ...

U&D anticipazioni - Lorenzo Riccardi dopo la lite farà la sua scelta : cosa svela la De Lellis : A Uomini e Donne Lorenzo Riccardi non ha ancora effettuato la sua scelta. Il tronista è ancora indeciso tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, ma ad anticipare qualcosa è Giulia De Lellis, che ora si ...