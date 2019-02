In radio una canzone italiana su tre | Giorgetti | Nessuno scandalo

Lega - dopo Sanremo il disegno di legge : 'In radio una canzone italiana ogni tre' : Non accennano a placarsi le polemiche, politiche più che musicali, conseguenti alla vittoria di Mahmood nella sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo . La Lega ha infatti presentato una nuova proposta di legge , il cui scopo sarebbe quello di obbligare tutte le emittenti radio foniche a passare almeno una canzone italiana ogni tre. La proposta può essere strettamente col Lega ta al sopracitato trionfo del cantante milanese di origine sarda ...

Lega : «In radio una canzone su tre deve essere italiana» : Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Una canzone su tre, di quelle che passano in radio , deve essere italiana. Lo chiede la proposta di legge firmata dal presidente della commissione Trasporti e telecomunicazioni della Camera, Alessandro Morelli ( Lega , ex direttore di radio Padania), che vorrebbe che un terzo della programmazione giornaliera ...

Dopo Sanremo arriva il progetto di legge della Lega : “In radio una canzone italiana ogni tre” : Archiviato il festival di Sanremo , in versione sovranista, con la quasi totalità dei cantanti made in Italy, la Lega chiede di modificare i palinsesti musicali delle radio nazionali. Puntare sulla nostra musica, dare spazio agli esordienti, tutelare la nostra tradizione: è questo l’obbiettivo di una proposta di legge a prima firma Alessandro Morell...

Canzoni italiane in radio - Al Bano rilancia : 'Una su tre? Ma almeno sette su dieci' : Al Bano rilancia la proposta della Lega: 'Solo una canzone italiana su tre è poca cosa - dice - ne devono andare in onda almeno sette su dieci' . Il cantante ha commentato così la proposta di legge a ...

La proposta della Lega : "In radio una canzone italiana ogni tre" : Almeno una canzone italiana su tre in tutte le radio nazionali. È quanto richiesto dalla Lega che intende così modificare i palinsesti musicali delle radio nazionali. Puntare sulla nostra musica, dare ...

Canzoni italiane in radio - Al Bano rilancia : 'Una su tre? Ma almeno sette su dieci' : Al Bano rilancia la proposta della Lega: 'Solo una canzone italiana su tre è poca cosa - dice - ne devono andare in onda almeno sette su dieci' . Il cantante ha commentato così la proposta di legge a ...

Lega - dopo Sanremo il progetto di legge 'In radio una canzone italiana ogni tre' : dopo il festival di Sanremo in versione 'sovranista' nel segno dei cantanti made in Italy, la Lega chiede di non affidare nuovamente la direzione artistica a Claudio Baglioni e di modificare i ...