Diciotti | ecco che cosa rischia Matteo Salvini e perché

Salvini e il caso Diciotti - il voto su Rousseau lunedì dalle 10 alle 19 Ecco il quesito da votare online : Il post pubblicato sul Blog delle Stelle in vista della votazione sull'immunità da concedere al ministro dell'Interno. Nel testo, sbagliato il numero dei migranti a bordo. La dura critica di Beppe Grillo: siamo tra il Comma 22 e la sindrome di Procuste

Diciotti - la dichiarazione di voto di Paragone : “Salvini ha agito nell’interesse nazionale - ecco perché voterò Sì” : “Salvini – spiega Gianluigi Paragone in una diretta Facebook – è il ministro dell’Interno di un governo che ha deciso di inchiodare l’Ue alle sue responsabilità. Quella sulla Diciotti è stata una decisione politica. La Ue ci deve essere senza legarsi le mani. L’unica domanda che ha un senso è quella che poniamo su Rousseau, e che riguarda sulla presenza o meno dell’interesse nazionale. Non c’è Salvini o la Lega, ma ...

Diciotti - indagato il governo : ecco cosa può succedere ora : ... ' se, da un punto di vista giuridico, la condivisione della scelta di non far sbarcare i 177 migranti connoti le decisioni assunte dal solo ministro dell' Interno, di una valenza tutta politica e ...

Diciotti - la difesa di Salvini : ecco la memoria presentata in Giunta : Salvini si difende sul caso Diciotti. E lo fa presentando in Giunta per le immunità una memoria "tecnica" perché tale è il giudizio che i parlamentari dovranno dare nel decidere se concedere o meno ai giudici l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno.Fonti del Viminale hanno fatto trapelare il contenuto della memoria presentata dal leghista. I senatori la leggeranno solo domani, ma da quanto trapelato fino a questo ...

"Iniziativa politica del governo"Diciotti - ecco la difesa di Salvini : ANTICIPAZIONE/ Nessun attacco ai giudici. L'onere dell'accoglienza spettava a Malta. Iniziativa politica del governo. ecco i punti della memoria difensiva di Salvini sul caso Diciotti Segui su affaritaliani.it

Sea Watch - Diciotti e immigrati - Matteo Salvini : "Ecco cosa dicono i rifugiati". Il video choc : "Questo i tigì non ve lo mostreranno", scrive Matteo Salvini sul suo profilo Twitter pubblicando un video girato nel centro immigrati di Castelnuovo di porto. "In tanti sono contenti di andare via, freddo, cibo no buono", sottolinea il ministro dell'Interno. E ironizza: "Dedicato a chi diceva Salvin

Caso Diciotti - sì o no al procedimento : ecco come funziona il voto su Salvini : Quanto peserà l'assunzione di responsabilità politica da parte dell'intero Esecutivo? È ovvio che la posizione di Salvini uscirà rafforzata quando il premier Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo ...

Tajani provoca Salvini ecco come potrebbe far cadere il governo per il caso Diciotti : Tajani provoca e fa le prove per una caduta del governo «No» alla richiesta di autorizzazione a procedere verso Matteo Salvini per il caso Diciotti perché «siamo da sempre garantisti e perché quello che si imputa a Salvini non mi pare un reato» ma «se il M5S votasse sì, sarebbe uno sfregio che la Lega non potrebbe accettare. Se lo facesse certificherebbe la propria sottomissione al M5s». Lo afferma il vice presidente di Forza Italia e presidente ...

Caso Diciotti ecco l’attacco di De Falco al Movimento 5 Stelle : “Chiariscano il cambio di idea” : Il Caso del processo a Salvini per la Diciotti ha visto tanti esponenti politicei esprimere il proprio parere, ecco quanto dichiarato da Gregorio De Falco “La situazione è cambiata, il governo si è assunto una responsabilità collegiale. Aspettiamo un documento di Conte, Di Maio e Toninelli” sul Caso Diciotti. Ad annunciarlo il senatore M5s Mario Michele Giarrusso, entrando in Giunta per le elezioni e le immunità del Senato che deve decidere ...

Diciotti - il giochetto suicida dei 5 Stelle : ecco i 7 grillini che voteranno sì al processo contro Salvini : L'obiettivo dei 5 Stelle è chiaro: tenere in piedi la partita politica al Senato, contando su un accordo di governo e qualche mossa eclatante, magari di Giuseppe Conte che si è già dichiarato il '...